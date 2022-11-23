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У Швеції затримали подружжя з РФ за підозрою у шпигунстві

Служба безпеки Швеції провела операцію в районі Стокгольма, в результаті якої затримала двох іноземців за підозрою у шпигунстві. Йдеться про подружню пару з РФ.

Четвер, 24 листопада 2022, 00:24
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Про це повідомляється на сайті самостійного підрозділу Головного поліцейського управління Швеції.

У пресслужбі відомства зазначили, що один із затриманих підозрюється в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та незаконній розвідувальній діяльності проти іноземної держави. Інший підозрюється у пособництві та підбурюванні.

Обшуки та затримання підозрюваних проводились за сприяння поліції та збройних сил Швеції. Окрім цього, про те, що сталося, поінформовано міністра оборони країни.

Водночас відповідно до отриманих даних видання Aftonbladet, затримані — це подружня пара з РФ, що емігрувала до Швеції понад 20 років тому.

За версією слідства, росіяни шпигували протягом останніх 10 років. Пара має бізнес у країні з експорту та імпорту технологій та електроніки з річним оборотом більш ніж 30 млн крон на рік.

У 2016 році парою зацікавилися податкові органи країни та, згодом, провели обшук, котрий довів, що фірма має складну структуру власності, яка веде за кордон. У цей час вже велося розслідування про можливе шпигунство росіян.

Раніше глава британської контррозвідки (MI5) Кен МакКаллум заявив, що здатності РФ шпигувати в Європі завдано “найзначнішого стратегічного удару” в новітній історії після скоординованого вислання дипломатів з моменту повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

У жовтні стало відомо, що у Німеччині виявили активізацію іноземної розвідки. Зокрема на території країни посилилася розвідка з РФ та Китаю.

Теги: затримано, ізоляція росіян, ізоляція рф, Швеція, шпигунство

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