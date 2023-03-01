Про це повідомляє Reuters.
За даними МЕА, у січні 2023 року доходи РФ від продажу нафти та газу склали 18,5 млрд доларів, що на 38% менше, аніж у січні 2022 року, коли Росія отримала 30 млрд доларів.
Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що зусилля Заходу, спрямовані на російський експорт енергоносіїв, досягли своєї мети – стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів Москви від експорту нафти і газу.
“Ми очікуємо, що це падіння доходів від нафти та газу буде більшим у наступні місяці. І ще більшим у середньостроковій перспективі внаслідок відсутності доступу до технологій та інвестицій”, — сказав Біроль у коментарі Reuters.
Міжнародні обмеження, накладені на Росію у відповідь на повномасштабну війну поти України, включно з обмеженням ціни на нафту в 60 доларів за барель, встановленим країнами G-7, призвели до того, що російська марка Urals продається зі значною знижкою до Brent.
Європейський Союз також заборонив імпорт російської морської нафти з грудня та наклав санкції на експорт до Росії технологій, необхідних для перероблювання нафти. США і Велика Британія також ввели обмеження на імпорт російської нафти.
Москва, яка покладається на доходи від нафти і газу для фінансування своїх бюджетних витрат, була змушена почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит, збільшений через повномасштабне вторгнення в Україну.
Своєю чергою Європа намагається відмовитися від російського газу. Це призвело до рекордного стрибка цін на газ, а країни вимушені шукати альтернативні джерела постачання.
Біроль сказав, що минулого року країни ЄС досягли прогресу в покращенні енергетичної безпеки, включаючи швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії та теплових помп для зменшення потреби у викопному паливі.
Однак, додав він, ризики залишаються, і країни повинні продовжувати зусилля для економії енергії та захисту поставок. Здатність Європи забезпечити достатню кількість газу може бути викликана зростанням попиту з боку Китаю або якщо Росія припинить подачу газу, який вона все ще надсилає до Європи.
“У нас є всі підстави бути такими ж наполегливими, як і минулого року”, — сказав Біроль.
- 4 лютого Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничних цін на нафтопродукти, які походять або експортуються з Росії.
- Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща скоротить імпорт нафти з Росії практично до нуля у лютому-березні, оскільки Варшава продовжує позбавлятися залежності від РФ через широкомасштабну війну проти України.
- Флагманська російська нафта продається за ціною, вдвічі меншою від ринкової – і значно нижчою від ліміту, встановленого G7 – після санкцій, спрямованих на обмеження доходів Кремля від продажу нафти.