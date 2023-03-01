За даними Міжнародного енергетичного агентства доходи Росії від експорту нафти та газу у січні 2023 року впали майже на 40%. Причина - обмеження цін і санкції Заходу, які скоротили надходження від найприбутковішого експорту Москви.

Про це повідомляє Reuters.

За даними МЕА, у січні 2023 року доходи РФ від продажу нафти та газу склали 18,5 млрд доларів, що на 38% менше, аніж у січні 2022 року, коли Росія отримала 30 млрд доларів.

Виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль заявив, що зусилля Заходу, спрямовані на російський експорт енергоносіїв, досягли своєї мети – стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів Москви від експорту нафти і газу.

“Ми очікуємо, що це падіння доходів від нафти та газу буде більшим у наступні місяці. І ще більшим у середньостроковій перспективі внаслідок відсутності доступу до технологій та інвестицій”, — сказав Біроль у коментарі Reuters.

Міжнародні обмеження, накладені на Росію у відповідь на повномасштабну війну поти України, включно з обмеженням ціни на нафту в 60 доларів за барель, встановленим країнами G-7, призвели до того, що російська марка Urals продається зі значною знижкою до Brent.

Європейський Союз також заборонив імпорт російської морської нафти з грудня та наклав санкції на експорт до Росії технологій, необхідних для перероблювання нафти. США і Велика Британія також ввели обмеження на імпорт російської нафти.

Москва, яка покладається на доходи від нафти і газу для фінансування своїх бюджетних витрат, була змушена почати продавати міжнародні резерви, щоб покрити дефіцит, збільшений через повномасштабне вторгнення в Україну.

Своєю чергою Європа намагається відмовитися від російського газу. Це призвело до рекордного стрибка цін на газ, а країни вимушені шукати альтернативні джерела постачання.

Біроль сказав, що минулого року країни ЄС досягли прогресу в покращенні енергетичної безпеки, включаючи швидке розширення використання відновлюваних джерел енергії та теплових помп для зменшення потреби у викопному паливі.

Однак, додав він, ризики залишаються, і країни повинні продовжувати зусилля для економії енергії та захисту поставок. Здатність Європи забезпечити достатню кількість газу може бути викликана зростанням попиту з боку Китаю або якщо Росія припинить подачу газу, який вона все ще надсилає до Європи.

“У нас є всі підстави бути такими ж наполегливими, як і минулого року”, — сказав Біроль.