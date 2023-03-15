Про це інформує Deutsche Welle.
Водночас головною категорією залишаються енергетичні ресурси – на них припадає 65% експорту. Проте, енергетичний експорт із РФ скоротився більш ніж на чверть проти показника за січень 2022 року. Щобільше, експорт чорних металів також скоротився майже вдвічі — на 49,9 %.
На продовольство припало 10%, на дорогоцінні та напівдорогоцінні метали, а також на чорну металургію – по 4%.
Натомість імпорт до Росії скоротилося незначно. У січні до РФ завели товарів на 22,2 млрд доларів — на 4,8% менше проти показника 2022 року. Найбільше ввозили обладнання для ядерної енергетики, продовольство та виробниче обладнання.
Окрім цього, вирахувавши різницю загальної вартості імпорту та відомих категорій зробили висновок, що в січні РФ ввезла зброю та частини літальних апаратів майже на 120 млн доларів. Тоді як у 2022 році, попри війну проти України, імпорт цих категорій перевищив 3,3 млрд доларів.
Зауважимо, 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.
Також США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів.
Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.
Окрім цього, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.
У березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.
Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.
Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.
Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.
Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.
Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.
Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.
- Франція, Угорщина та Болгарія продовжують блокувати санкції Європейського Союзу проти сектору російської атомної енергетики, зокрема й проти “Росатома”.
- Представники Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу під час зустрічі з керівниками провідних компаній з виробництва та торгівлі алмазами обговорили питання запровадження санкцій щодо діамантової галузі Росії.
- До санкційного списку США потрапили дві канадські фірми. Причиною стала військова підтримка Росії у війні проти України.
- За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
- З 1 вересня 2023 року усі російські медичні установи зможуть ремонтувати обладнання, користуючись неоригінальними запчастинами та комплектуючими.