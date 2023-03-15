У січні 2023 року російський експорт скоротився у річному вирахуванні майже на третину — на 28,2%. Згідно з даними митної служби РФ, за перший місяць Росія експортувала товарів на 32,9 млрд доларів.

Про це інформує Deutsche Welle.

Водночас головною категорією залишаються енергетичні ресурси – на них припадає 65% експорту. Проте, енергетичний експорт із РФ скоротився більш ніж на чверть проти показника за січень 2022 року. Щобільше, експорт чорних металів також скоротився майже вдвічі — на 49,9 %.

На продовольство припало 10%, на дорогоцінні та напівдорогоцінні метали, а також на чорну металургію – по 4%.

Натомість імпорт до Росії скоротилося незначно. У січні до РФ завели товарів на 22,2 млрд доларів — на 4,8% менше проти показника 2022 року. Найбільше ввозили обладнання для ядерної енергетики, продовольство та виробниче обладнання.

Окрім цього, вирахувавши різницю загальної вартості імпорту та відомих категорій зробили висновок, що в січні РФ ввезла зброю та частини літальних апаратів майже на 120 млн доларів. Тоді як у 2022 році, попри війну проти України, імпорт цих категорій перевищив 3,3 млрд доларів.

Зауважимо, 24 лютого Міністерство фінансів США разом з партнерами G7 (“Великої сімки”) запровадили нові економічні санкції проти Російської Федерації. Обмеження стосуються понад 200 фізичних та юридичних осіб, зокрема як російських, так і з країн Європи, Азії та на Близькому Сході, де підтримують агресію РФ.

Також США заборонили експортувати до РФ та РБ 276 одиниць товарів.

Зокрема під заборону потрапили кондиціонери за ціною понад $750, холодильники дорожчі за $750, мікрохвильові печі, посудомийні машини, кавомашини та смартфони, котрі вартують більш як $300.

Окрім цього, 24 лютого міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти РФ, включаючи заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні.

У березні стало відомо, що дефіцит бюджету Росії підскочив у перші два місяці 2023 року, проте видатки демонструють ознаки повільнішого зростання на тлі війни проти України.

Варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.

Зокрема, 29 грудня минулого року російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Вже у лютому цього року стало відомо, що російський автопром – раніше одна з найбільших галузей промисловості, де безпосередньо зайнято 300 тисяч осіб, а з урахуванням суміжних виробництв – усі три мільйони, зрештою відкотився на півстоліття у минуле.

Окрім цього, економічна ізоляція Росії повертає російський бізнес у “корумпований та дикий час бандитського капіталізму”. Західні санкції виснажують російську економіку, водночас створюють умови для збагачення окремих верств.

Водночас 22 лютого держдума Росії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, що дозволяє уряду тимчасово припиняти надання та розповсюдження офіційної статистичної інформації в РФ.