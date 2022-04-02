До початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну співробітники національної безпеки США обговорили високосекретні дані розвідки на зустрічі в Білому домі 27 жовтня. Директор національної розвідки Авріл Хейнс попередила, що російські сили можуть бути готові до нападу до кінця січня 2022 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

На початку листопаду 2021 директор ЦРУ Вільям Бернс відвідав Москву, щоб попередити російську владу про те, що США вважають, що президент Росії Володимир Путін готується до повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо Росія це зробить, то зіткнеться з серйозними санкціями з боку об‘єднаного Заходу.

Як повідомляє WSJ, керівник американської розвідки зв’язався по захищеному кремлівському зв’язку з Путіним, який перебував на чорноморському курорті Сочі, ізольований від усіх, крім кількох довірених осіб. Російський лідер не зробив жодних зусиль, щоб спростувати наміри про вторгнення Росії в Україну. Замість цього він спокійно продекламував список скарг щодо того, як США, на його думку, роками ігнорували проблеми безпеки Росії.

Щодо України, то Путін сказав Бернсу, що це не справжня країна. Путін постійно розглядав Україну як екзистенційну для свого проєкту відновлення російської величі, пише WSJ.

У середині січня Бернс здійснив таємну поїздку до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Тоді США мали ще більше інформації про план атаки Росії, зокрема про те, що він передбачав швидкий удар по Києву з Білорусі.

Директор ЦРУ попередив, що російські війська планують захопити аеропорт «Антонов» у Гостомелі, неподалік від української столиці, і використати його, щоб взяти Київ і обезголовити уряд.

За інформацією журналістів, далеко не всі західні союзники вірили розвідданим США про те, що Путін справді планує вторгнення, а президент Франції Макрон намагався зупинити Путіна.