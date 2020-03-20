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У січні від грипу та пневмонії в Україні померли більше 600 осіб

У січні 2020 року від грипу та пневмонії в Україні померли 621 особа.

П’ятниця, 20 березня 2020, 18:35

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Загалом, за січень з різних причин померли 53 610 громадян України.

При цьому від туберкульозу в січні померли 309 осіб, від захворювання, викликаного ВІЛ, – 295.

Злоякісні новоутворення спричинили смерть ще 7040 українців.

Зазначається, що захворювання органів дихання забрали життя 1203 осіб. З них, від грипу та пневмонії, зокрема, померли 621 особа.

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Теги: Держстат, коронавірус, смерть

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