У Сіднеї (Австралія) натовпи туристів влаштували гучну пляжну вечірку на Різдво без дотримання будь-яких карантинних правил. Тепер їм загрожує депортація.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Інцидент стався в районі пляжу Бронте.

На Різдво там були помічені сотні молодих людей без захисних масок. Вони танцювали, випивали і співали в парку біля пляжу, не дотримуючись будь-якої соціальної дистанції.

За даними агентства, більшість учасників вечірки були туристами, зокрема з Великої Британії.

“Ви могли почути безліч чітко виражених англійських акцентів, а кілька людей були в білих англійських футболках”, – розповів агентству Пітер Хеннам, місцевий журналіст, який пройшов повз натовп.

За його словами, пізніше на місце інциденту прибув наряд поліції і вертоліт. При цьому групи людей продовжували вечірку, в той час як поліція ходила між ними і намагалася розігнати.

Як зазначає ВВС, подібні святкові вечірки серед туристів тут були звичним явищем в інші роки.

Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила ВВС, що покарання до тих, хто брав участь у вечірці, не застосовували. У поліції уточнили, що “в той час це було оперативне рішення, оскільки було дуже багато людей, з якими потрібно було мати справу”.

Повідомлення про вечірку викликало гнів місцевих жителів. Багато австралійців висловлювали обурення і називали таку поведінку егоїстичною, оскільки інші дотримувалися обмежень на Різдво.

Міністр охорони здоров’я штату Новий Південний Уельс Бред Хаззард заявив, що потенційно вечірка може стати “суперпоширювачем” COVID-19 і підриває колективні зусилля громади.

Багато хто критикував поліцію за занадто м’яке поводження з учасниками вечірки.

Тим часом міністр імміграції Австралії Алекс Хоук заявив, що туристи та інші іноземці, викриті в порушенні карантинних обмежень, можуть бути депортовані.

Він наголосив, що був шокований сценами на пляжі Бронте.

“Якщо хтось загрожує громадській безпеці або здоров’ю, його віза може бути анульована”, – заявив Хоук.

За словами міністра, будуть розглянуті умови отримання віз порушниками карантинних обмежень, повідомляє The Telegraph.

“Незначна меншість людей, які чинять неправильно, повинні розуміти, що вони гості в Австралії, вони мають тимчасову візу. І якщо вони порушать умови своєї візи, вона підлягає анулюванню”, – повідомив він.

Сідней зараз бореться з новим спалахом коронавірусу після місяців відсутності випадків хвороби у місцевих жителів. Було зафіксовано вже понад 120 нових випадків. Через це за тиждень до Різдва в місті довелося відновити карантинні заходи: зокрема, обмежити святкові зібрання.

У свою чергу у Великій Британії перед Різдвом ввели суворі карантинні обмеження, в зв’язку з чим багато жителів виїхали з країни на свята.