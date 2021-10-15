Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що штат Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, в суботу, як очікується, досягне 80% вакцинації хоча б однією дозою.
“Нам потрібно возз’єднатися зі світом. Ми не можемо жити тут, в королівстві пустельників. Ми повинні відкритися”, – сказав прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротті.
Австралія закрила свої кордони в березні 2020 року у відповідь на пандемію коронавірусу, дозволивши в’їзд виключно громадянам і постійним мешканцям, які повинні провести два тижні в карантині готелю своїм коштом.
- Нещодавно австралійське місто Сідней вийшло із чотиримісячного режиму жорсткої ізоляції.