Найбільше місто Австралії Сідней з 1 листопада скасує обов'язковий карантин для повністю вакцинованих проти COVID-19 іноземних туристів.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що штат Новий Південний Уельс, столицею якого є Сідней, в суботу, як очікується, досягне 80% вакцинації хоча б однією дозою.

“Нам потрібно возз’єднатися зі світом. Ми не можемо жити тут, в королівстві пустельників. Ми повинні відкритися”, – сказав прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Домінік Перротті.

Австралія закрила свої кордони в березні 2020 року у відповідь на пандемію коронавірусу, дозволивши в’їзд виключно громадянам і постійним мешканцям, які повинні провести два тижні в карантині готелю своїм коштом.