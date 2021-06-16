У найбільш густонаселеному місті Австралії - Сіднеї зареєстрували перший за більш ніж місяць випадок COVID-19, що викликає побоювання з приводу нової хвилі інфекцій.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Представник штату Новий Південний Уельс, де знаходиться Сідней, заявив, що неясно, як неназваний чоловік у віці 60 років заразився вірусом. Відомо, що він був водієм, який іноді перевозив екіпажі зарубіжних авіакомпаній.

У той час як влада в терміновому порядку намагається визначити джерело інфекції, представник штату попередив, що заражений чоловік відвідував кінотеатр і більше десятка кафе і магазинів в східних передмістях Сіднея, в тому числі в Бонді-Біч.

Зазначається, що швидке відстеження контактів, екстрені блокування і суворі заходи соціального дистанціювання допомогли Австралії успішно боротися з попередніми спалахами і підтримувати відносно низькі показники COVID-19. Зокрема, за весь час епідемії в країні було зафіксовано трохи менше 30 300 випадків захворювання і 910 смертей.

Щоденні випадки захворювання в штаті Вікторія протягом останніх дев’яти днів залишалися однозначними, в той час як інші штати і території ефективно ліквідували вірус.