Про це повідомляє американський телеканал Fox News.
Влада міста ухвалила рішення розширити використання федеральної програми, спрямованої на надання допомоги бездомним. Так, тих, кому зробили першу дозу вакцини проти коронавірусу, селять в один з двох готелів у центрі міста. На це виділили 12 мільйонів доларів.
На думку захисників безхатьків, це “добра інвестиція”. Вони вважають, що таким чином платники податків безпосередньо беруть участь у стримуванні поширення коронавірусу.
У Федеральному агентстві з управління в надзвичайних ситуацій (FEMA) заявили, що відшкодують містам більшу частину вартості розміщення бездомних у готельних номерах з початку пандемії. При президенті Трампі місцевим бюджетам відшкодовували до 75%, а перебування в готелях було обмежено 30 днями. Президент Джо Байден збільшив відшкодування FEMA до 100% і гарантував кошти до 30 вересня.
Щоб отримати вакцину і право проживати в готелі, бездомному має бути не менше 65 років. Також у них повинні бути якісь супутні захворювання. В іншому разі — вони мають проживати в притулку. На території парків є чимало наметів, де безпритульні можуть жити.
Кількість безхатьків у Сіетлі найвища по США — близько 6,2%.
- Станом на 27 березня, 35% американських громадян, близько 120 мільйонів осіб, вже отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19.