У Сіетлі (штат Вашингтон) бездомним роблять першу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19, після чого селять у готель, поки не буде зроблено друге щеплення.

Про це повідомляє американський телеканал Fox News.

Влада міста ухвалила рішення розширити використання федеральної програми, спрямованої на надання допомоги бездомним. Так, тих, кому зробили першу дозу вакцини проти коронавірусу, селять в один з двох готелів у центрі міста. На це виділили 12 мільйонів доларів.

На думку захисників безхатьків, це “добра інвестиція”. Вони вважають, що таким чином платники податків безпосередньо беруть участь у стримуванні поширення коронавірусу.

У Федеральному агентстві з управління в надзвичайних ситуацій (FEMA) заявили, що відшкодують містам більшу частину вартості розміщення бездомних у готельних номерах з початку пандемії. При президенті Трампі місцевим бюджетам відшкодовували до 75%, а перебування в готелях було обмежено 30 днями. Президент Джо Байден збільшив відшкодування FEMA до 100% і гарантував кошти до 30 вересня.

Щоб отримати вакцину і право проживати в готелі, бездомному має бути не менше 65 років. Також у них повинні бути якісь супутні захворювання. В іншому разі — вони мають проживати в притулку. На території парків є чимало наметів, де безпритульні можуть жити.

Кількість безхатьків у Сіетлі найвища по США — близько 6,2%.