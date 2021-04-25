Науковці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля презентували макет електромобіля, який назвали "Єва". До створення авта залучили і студентів.

Про це повідомляється на сайті Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

Зазначається, що автомобіль за технічними характеристиками відповідатиме світовим стандартам і матиме покращені характеристики з безпеки і комфорту.

Електромобіль у нинішньому його вигляді здатний проїхати до 100 км та розвивати швидкість до 80 км/год. Швидкість обмежена програмно. Автомобіль оснащено електродвигуном, електробатареєю (конструкцією передбачено встановлення до двох батарей). Автомобіль має рамну конструкцію. Кузов виготовлено зі склопластику.

Вартість такої автівки на ринку може сягати 12 тисяч доларів США.