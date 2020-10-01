Про це повідомляє Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація.
Нагадаємо, на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.
Як повідомляють рятувальники, пожежа дійшла до околиць Сєвєродонецька. Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл. Обладнані школи № 8 та №17. Також підготовлені школи №20, №16 і №18.
Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.
Для всіх постраждалих та всіх охочих надати допомогу в ліквідації наслідків пожеж цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.
- Раніше в Костянтинівці Донецької області спалахнула пожежа на полігоні твердих побутових відходів, на ліквідацію пожежі скерували рятувальників 16 загонів ДСНС України.