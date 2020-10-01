У зв'язку з необхідністю евакуації жителів селищ, постраждалих від пожеж в Луганській області, прийнято рішення призупинити навчальний процес у Сєвєродонецьку. У четвер, 1 жовтня, скасовуються заняття у школах міста.

Про це повідомляє Сєвєродонецька військово-цивільна адміністрація.

Нагадаємо, на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.

Як повідомляють рятувальники, пожежа дійшла до околиць Сєвєродонецька. Жителів сіл Борівське і Воронове евакуюють до шкіл. Обладнані школи № 8 та №17. Також підготовлені школи №20, №16 і №18.

Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим унаслідок пожеж.

Для всіх постраждалих та всіх охочих надати допомогу в ліквідації наслідків пожеж цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.