Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Ворог не залишає спроб просунутися вглиб міста. За словами Сергія Гайдая, місто завалено трупами російських солдатів, що може загрожувати спалахом хвороб.
З початку інтенсивних боїв зникли три лікарі. Було знайдено лише понівечену “швидку”.
У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%. Загарбники пошкодили 90% житлового фонду, з них 60% критично.
Траса Лисичанськ – Бахмут перебуває під контролем ЗСУ, але постійно обстрілюється. Пересуватися нею можливо, але небезпечно. До Лисичанська мають приїхати десять фур з гуманітарним вантажем.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.
- Розпочалася дев’яносто шоста доба протистояння російському воєнному вторгненню. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. На кількох напрямках, зокрема Ізюм – Барвінкове, Ізюм – Слов’янськ готується повторний наступ.
- Протягом останніх днів у Східній операційній зоні не проглядається значних стратегічних просувань, що ймовірно означатиме, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і будуть зменшувати пріоритети в інших напрямках, зосередившись суто на Сєвєродонецьку.