У Сєвєродонецьку бойові дії тривають на вулицях. Окупанти увійшли на околиці в міста зранку.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Ворог не залишає спроб просунутися вглиб міста. За словами Сергія Гайдая, місто завалено трупами російських солдатів, що може загрожувати спалахом хвороб.

З початку інтенсивних боїв зникли три лікарі. Було знайдено лише понівечену “швидку”.

У Сєвєродонецьку критична інфраструктура зруйнована на майже 100%. Загарбники пошкодили 90% житлового фонду, з них 60% критично.

Траса Лисичанськ – Бахмут перебуває під контролем ЗСУ, але постійно обстрілюється. Пересуватися нею можливо, але небезпечно. До Лисичанська мають приїхати десять фур з гуманітарним вантажем.