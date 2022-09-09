Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Чисті п’ятниці”? Пропагандистські постановки закінчилися – сміття в Сєвєродонецьку ніхто не прибрав. Окупаційна влада примушує населення щотижня робити це безоплатно”, – розповів Сергій Гайдай.

За його словами, протягом двох із половиною місяців на пропагандистських телеканалах транслювали сюжети про “наведення ладу” на вулицях Сєвєродонецька. Нібито вивозили сміття, яке зібралося за місяці активних бойових дій, понівечені автівки, також прибирали сліди руйнувань будівель.

“Окупанти запрошували жителів міста на оплачувані роботи із прибирання районів Сєвєродонецька. Гроші скінчилися, проте вихід знайдено – окупаційна влада влаштовує “чисті п’ятниці”, – зазначив голова Луганської ОВА.

Також він додав, що цього разу мешканців Сєвєродонецька не запрошують, а примушують прибирати сміття, ще й безоплатно. До прибирання примусово залучаються колективи усіх підприємств і установ, які як і усі жителі Сєвєродонецька, щоп’ятниці будуть прибирати вулиці міста.

“Нездатність організувати роботу житлово-комунальних господарств (ЖКГ), неспроможність, хоча б тимчасово, забезпечити місто комунальною технікою, небажання виплачувати зарплати. Що ще жителям Сєвєродонецька, які залишилися, подарував “руський мир”? Хіба що вирішувати нічого не потрібно – все вирішать за тебе”, – підсумував Сергій Гайдай.