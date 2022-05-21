Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайда.
Однак, як і раніше, по всій області буде відсутнє централізоване водопостачання. Проте за 20 травня рятувальники змогли розвезти людям 72 тонни води.
“Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням”, – зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайда.
Також він додав, що дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія вже очікує розподілу та передачі до регіонів.
- У Луганській області вдалося частково відновити мобільний зв’язок та газопостачання. Водопостачання у регіоні досі немає.
- У Донецькій області російські окупанти перебили магістральний газопровід. Через артилерійську атаку та обстріли системами залпового вогню Сєвєродонецьк залишився без газу.
- Російські окупанти продовжують активні бойові дії у Луганській області, обстрілюючи, зокрема, мирне населення регіону. Унаслідок злочинних дій росіян лише за минулу добу було вбито 4-х цивільних.