Луганщина отримала електрообладнання з Польщі. Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, що дозволило повернути паливо в деякі райони міста.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайда.

Однак, як і раніше, по всій області буде відсутнє централізоване водопостачання. Проте за 20 травня рятувальники змогли розвезти людям 72 тонни води.

“Міста і села також залишаються знеструмленими. І відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій. Втім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії вже передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням”, – зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайда.

Також він додав, що дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія вже очікує розподілу та передачі до регіонів.