У Луганській обласній військовій адміністрації повідомили, що у Сєвєродонецьку священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату співпрацював з незаконними збройними формуваннями.

Про це заявили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.

Повідомляється, що священнослужитель передавав загарбникам інформацію про дислокацію українських військових.

Це вдалось виявити 26 квітня під час перевірки мобільного телефону священнослужителя УПЦ МП.

У його телефоні правоохоронці знайшли листування з представниками незаконних збройних формувань, яким він і передавав інформацію про кількість, розташування та озброєння українських воїнів.