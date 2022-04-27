Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку священнослужитель Української православної церкви московського патріархату співпрацював з незаконними збройними формуваннями.

Про це йдеться у повідомленні Сергія Гайдая.

За даними очільника Луганщини, священнослужитель передавав загарбникам інформацію про дислокацію українських військових.

Це вдалось виявити 26 квітня, під час перевірки мобільного телефону священнослужителя УПЦ МП.

У його телефоні правоохоронці знайшли переписку з представниками незаконних збройних формувань, яким він і передавав інформацію про кількість, розташування та озброєння українських воїнів.