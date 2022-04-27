Про це йдеться у повідомленні Сергія Гайдая.
За даними очільника Луганщини, священнослужитель передавав загарбникам інформацію про дислокацію українських військових.
Це вдалось виявити 26 квітня, під час перевірки мобільного телефону священнослужителя УПЦ МП.
У його телефоні правоохоронці знайшли переписку з представниками незаконних збройних формувань, яким він і передавав інформацію про кількість, розташування та озброєння українських воїнів.
- Нагадаємо, українські служителі церков Московського патріархату закликають до Собору Предстоятелів Древніх Східних Церков у зв’язку з підтримкою предстоятелем церкви патріархом Кирилом кровопролитної та загарбницької війни в Україні.
- Відомо, що викраденого росіянами херсонського священника Православної церкви України Сергія Чудиновича примусили підписати “документ про співпрацю”.