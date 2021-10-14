Сьогодні у Севєродонєцку відбувся військовий парад з технікою вперше за 30 років незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

На площі Перемоги у Сєвєродонецьку відбулися обласні урочисті заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України та Дня Українського козацтва. З промовою перед військовими та жителями міста виступив голова ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

“Російська збройна агресія проти України згуртувала нас, а після подій 2014 року ми зрозуміли, хто насправді наші захисники. Ви – янголи-охоронці кожної української родини! Я вірю в кожного героя, який зараз тут перебуває, на площі у Сєвєродонецьку, і саме зараз несе службу на передовій. Я буду постійно вірити у нашу перемогу”, – сказав Гайдай.

Виступив також командир ОТУ “Північ” полковник Дмитро Красильников. Він наголосив, що захистити сама себе рідна земля не може – тому право її захисту завжди почесна, відповідальна місія.

Захисникам і захисницям Луганщини вручили почесні грамоти та листи подяки від ОДА. Також військових нагородили знаками пошани “Захиснику Луганщини”.

Після нагороджень розпочався військовий парад, під час якого параду була продемонстрована техніка Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України та Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Відкрила парад 10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс”. Також у параді взяли участь 79-та окрема десантно-штурмова бригада, 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила, 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького, зведений підрозділ 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієна, 1-ша окрема танкова Сіверська бригада Сухопутних військ Збройних Сил України, зведений розрахунок жінок-військовослужбовців оперативно-тактичного угруповання “Північ”, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, кінологічні підрозділи, 40-а окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, 38-ий зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника Сухопутних військ Збройних Сил України, 12-ий окремий полк підтримки, стрілецький батальйон із конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку 15-го Слов’янського полку Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, 3-ій прикордонний загін імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, зведений підрозділ поліціянтів Головного управління Національної поліції в Луганській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Луганській області, ветерани Антитерористичної операції, Операції об’єднаних сил, добровольці добровольчих батальйонів.