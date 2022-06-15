Про це повідомляє пресслужба Міністерство аграрної політики та продовольства України.
У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 млн доларів.
Натомість сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється у 436 мільйонів доларів.
Окрім прямого пошкодження земель, унаслідок окупації та мінувань близько 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у 1,435 млрд доларів залишаться незібраними.
Також у результаті обстрілів та авіаударів сільськогосподарська техніка та обладнання зазнають пошкоджень. Вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 млн доларів.
Російські окупанти навмисно намагаються послабити український агросектор. Загальна сума збитків унаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у 272 млн доларів.
Приблизна кількість тварин, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України становить 42 тис. голів овець і кіз, 92 тис. голів великої рогатої худоби, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. голів птиці.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати побудують тимчасові елеватори поблизу кордону України. Це дозволить експортувати більше українського зерна залізничним сполученням, допоки порти України залишаються заблокованими Росією.
- Раніше повідомлялося, що з тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни викрали майже 2000 тонн пшениці та соняшника. Викрадені зернові культури окупанти вивезли у невідомому напрямку.
- Також російські загарбники вивезли з України 600 тисяч тонн аграрної продукції. Частину цього вантажу переправлено до Сирії.
- 10 червня, відбулася зустріч міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з Федеральним міністром продовольства та сільського господарства Німеччини Джемом Оздеміром. На зустрічі вони обговорили можливість спільно, на рівні країн G-20 розробити покроковий план дій на 3-5 років щодо логістики та забезпечення продовольчої безпеки світу.