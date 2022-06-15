За результатами дослідження, яке підготував Центр досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України, загальна сума збитків в агросекторі становить 4,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерство аграрної політики та продовольства України.

У структурі пошкоджень найбільші втрати фіксуються внаслідок знищення або часткового пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю – 2,135 млн доларів.

Натомість сільськогосподарські землі зазнали двох значних видів пошкоджень – мінне забруднення та пряме фізичне пошкодження. Вартість обстеження земель з високим ризиком мінного забруднення та розмінування постраждалих територій оцінюється у 436 мільйонів доларів.

Окрім прямого пошкодження земель, унаслідок окупації та мінувань близько 2,4 млн га озимих культур загальною вартістю у 1,435 млрд доларів залишаться незібраними.

Також у результаті обстрілів та авіаударів сільськогосподарська техніка та обладнання зазнають пошкоджень. Вартість заміни та ремонту пошкодженого машинного обладнання становить 926,1 млн доларів.

Російські окупанти навмисно намагаються послабити український агросектор. Загальна сума збитків унаслідок пошкодження або знищення зерносховищ оцінюється у 272 млн доларів.

Приблизна кількість тварин, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України становить 42 тис. голів овець і кіз, 92 тис. голів великої рогатої худоби, 258 тис. свиней та понад 5,700 тис. голів птиці.