В окупованому Сімферополі затримано п’ятьох підлітків віком від 17 до 21 року буцімто за "дискредитацію" збройних сил РФ. Вони вигукували гасла "Слава Україні" та виконували українські пісні.

Про це повідомляє пресслужба Кримської правозахисної групи.

Як зазначає так звана окупаційна “поліція”, у парку імені Гагаріна у Сімферополі підлітки “розпивали спиртні напої, поводилися зухвало, демонстрували нацистські жести, а також вигукували гасла”.

Затримувати молодих людей виїхали “МВС по Криму”, “Центр протидії екстремізму” й “регіональне управління ФСБ”.

Водночас проросійські “пабліки” виклали відео з парку й “зізнання” одного з підлітків.

“Щодо молодих людей склали низку адміністративних протоколів: за ст. 20.3.3 КпАП РФ [Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації], за ст. 20.20 КпАП РФ [Споживання (розпивання) алкогольної продукції в заборонених місцях], а також 20.1 КпАП РФ [Дрібне бешкетування]”, — заявили правозахисники.

З 4 березня у РФ і на окупованих нею територіях стали застосовувати статтю про публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації.

З початку березня до 20 липня 2022 року окупаційна влада передала щонайменше 73 адміністративних провадження на розгляд до судів Криму за цією статтею. За 62 із них ухвалено постанову про призначення покарання. Загальна сума штрафів склала близько 2 мільйонів рублів.

Найчастішою причиною переслідування стали публікації у соціальній мережі написів “Ні війні” чи поодинокі пікети із таким написом на плакаті. Зазвичай порушення провадження починається з виказу.

У Кримській правозахисній групі нагадали, що переслідування мешканців окупованого Криму за їхню думку про війну є порушенням свободи висловлювання думки, у разі поодинокого пікету – це також є порушенням свободи зібрань. Використання для переслідування кримчан норм російського КпАП порушує міжнародне гуманітарне право.

“Загалом переслідування за протест проти війни віддзеркалює сутність російської політики, настільки налаштованої на війну, що навіть заклик до миру є злочином”, — йдеться в повідомленні.