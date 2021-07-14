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У Сінгапурі побудували найбільшу в світі морську плавучу сонячну електростанцію

Сінгапур представив в середу одну з найбільших в світі плавучих сонячних електростанцій, що займає площу, еквівалентну 45 футбольним полям, і виробляє електрику, достатню для живлення п'яти водоочисних споруд острова.

Середа, 14 липня 2021, 14:14

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Цей проєкт є частиною зусиль міста-держави в Південно-Східній Азії, що зазнає нестачу землі, по досягненню мети щодо збільшення виробництва сонячної енергії в чотири рази до 2025 року для боротьби зі зміною клімату.

Розташована на водосховищі в західному Сінгапурі сонячна фотоелектрична станція з піковою потужністю 60 мегават була побудована дочірньою компанією Sembcorp Industries.

Згідно зі спільним заявою компанії і національного агентства з водних ресурсів Сінгапуру, сонячна електростанція може допомогти скоротити викиди вуглецю приблизно на 32 кілотонни в рік, що можна порівняти зі зняттям з дороги 7000 автомобілів.

Згідно з презентацією проєкту, на відміну від звичайних сонячних панелей на даху, плаваючі працюють на 5-15% краще через охолоджуючий ефект води, і на них не впливає затінення від інших будівель.

Електроенергія, що виробляється 122 000 сонячних панелей на ділянці площею 45 гектарів, повинна зробити Сінгапур однією з небагатьох країн у світі, де система очищення води повністю працює на екологічно чистій енергії.

Сонячні панелі розраховані на термін служби 25 років, а для їх обслуговування будуть використовуватися дрони.

Наразі в Сінгапурі реалізуються ще чотири проєкти плавучих сонячних панелей.

 

Теги: вуглець, електростанція, Сінгапур, сонячна електростанція, Сингапур

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