Уряд Сінгапуру прийняв рішення більше не покривати рахунки за лікування COVID-хворих громадян, які раніше відмовилися вакцинуватися від коронавірусу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства охорони здоров’я країни.

Раніше уряд повністю оплачував медичні рахунки усіх хворих на коронавірус сінгапурців та іноземних громадян, які на законних підставах постійно проживають у країні – за винятком тих, хто отримав позитивний результат на COVID-19 після повернення з закордонних подорожей. Проте зараз у лікарні Сінгапуру потрапляє переважна більшість невакцинованих хворих, що спричиняє велике навантаження на медичну систему, наголосили у міністерстві охорони здоров’я.

Уряд прийняв рішення не лікувати їх коштом держави, щоб змусити громадян вакцинуватися.

“Пацієнти з COVID-19, які не були вакциновані за власним бажанням, далі будуть самі нести відповідальність за свої медичні рахунки”, – повідомили у міністерстві.

Плату за лікування невакцинованих COVID-пацієнтів почнуть стягувати з 8 грудня цього року. При цьому діти віком до 12 років та громадяни, які не можуть вакцинуватися за медичними показниками, і далі зможуть отримувати безплатне лікування.

Міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг зазначив, що таке рішення уряду є вимушеним кроком.

“Ми повинні надіслати цей важливий сигнал, щоб закликати всіх зробити щеплення, якщо вам можна його робити”, – сказав він під час пресконференції.

У відомстві також зазначили, що прогрес у вакцинації населення сприяв послабленню захворюваності на COVID-19 у країні. Тим не менше, ті люди, які не вакцинувалися або отримали лише одну дозу вакцини, становлять більшість серед важких COVID-хворих.