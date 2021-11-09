Про це йдеться у повідомленні на сайті міністерства охорони здоров’я країни.
Раніше уряд повністю оплачував медичні рахунки усіх хворих на коронавірус сінгапурців та іноземних громадян, які на законних підставах постійно проживають у країні – за винятком тих, хто отримав позитивний результат на COVID-19 після повернення з закордонних подорожей. Проте зараз у лікарні Сінгапуру потрапляє переважна більшість невакцинованих хворих, що спричиняє велике навантаження на медичну систему, наголосили у міністерстві охорони здоров’я.
Уряд прийняв рішення не лікувати їх коштом держави, щоб змусити громадян вакцинуватися.
“Пацієнти з COVID-19, які не були вакциновані за власним бажанням, далі будуть самі нести відповідальність за свої медичні рахунки”, – повідомили у міністерстві.
Плату за лікування невакцинованих COVID-пацієнтів почнуть стягувати з 8 грудня цього року. При цьому діти віком до 12 років та громадяни, які не можуть вакцинуватися за медичними показниками, і далі зможуть отримувати безплатне лікування.
Міністр охорони здоров’я Онг Є Кунг зазначив, що таке рішення уряду є вимушеним кроком.
“Ми повинні надіслати цей важливий сигнал, щоб закликати всіх зробити щеплення, якщо вам можна його робити”, – сказав він під час пресконференції.
У відомстві також зазначили, що прогрес у вакцинації населення сприяв послабленню захворюваності на COVID-19 у країні. Тим не менше, ті люди, які не вакцинувалися або отримали лише одну дозу вакцини, становлять більшість серед важких COVID-хворих.
- За даними Університету Джона Хопкінса, 82,47% населення Сінгапуру повністю вакциновані.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу – 833. За вчора виявили 18 988 нових випадків захворювання.
- МОЗ України розширив перелік професій, які підлягають обов’язковій вакцинації.
- Раніше повідомлялося, що працівникам, яких відсторонять від роботи за відмову від вакцинації проти коронавірусу, не виплачуватимуть лікарняні.