Туристи і приїжджі з інших країн в Сінгапур зобов'язані носити спеціальні трекери під час самоізоляції. За порушення правила передбачено штраф до 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє місцеве видання The Straits Times.

Правило почне діяти з 11 серпня.

Ті, хто приїдуть в країну з будь-якою метою, підпишуть документ про те, що зобов’язуються носити трекери протягом перших двох тижнів. Трекери зобов’язані носити всі – будь то туристи, іноземці або громадяни Сінгапуру.

Від такого зобов’язання звільнені тільки діти у віці до 12 років.

Влада розраховує, що за допомогою трекерів зможе контролювати тих, хто проходить карантин, оскільки обмеження на поїздки поступово знімаються. Пристрої будуть видавати на контрольно-пропускних пунктах.

Як тільки людина добереться до місця, де буде проходити 14-денну ізоляцію, потрібно буде активувати трекер. Для визначення локації використовуються сигнали GPS, 4G або Bluetooth. Протягом двох тижнів на нього будуть приходити повідомлення. Від ізольованих громадян вимагатимуть записати текстове, голосове або відеоповідомлення.

За спробу втекти з місця ізоляції або зламати трекер передбачено покарання у вигляді штрафу до 10 тисяч доларів або тюремне ув’язнення на термін до півроку. Для іноземців можуть скоротити терміни дії дозволів на проживання.

Після проходження ізоляції пристрій слід відключити і викинути або повернути відповідно до інструкцій.