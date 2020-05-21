У Сінгапурі, для боротьби з коронавірусом створили робота, який здатен дезінфікувати громадські місця завдяки ультрафіолетовому випромінюванню.

Про це повідомляє Reuters.

Робота, якого випустила сінгапурська компанія PBA Group, назвали Sunburst UV Bot. Зараз він “працює” в одному з торгових центрів Сінгапуру.

За словами представника компанії PBA Group Дерріка Япа, нова пандемія коронавірусу надала можливість перевірити робота в роботі.

“Це небезпечно, тому що UVC не повинен використовуватися, коли навколо люди”, – сказав він, уточнивши, що має на увазі короткохвильовий бактерицидний тип ультрафіолетового випромінювання.

Зазначається, що UVC може бути шкідливим для шкіри та очей, тому робота тестують після закриття торгового центру. Хоча він запрограмований на відключення ультрафіолетового світла, якщо виявить людину поблизу.

Вартість такого робота 70 000 доларів США. Деякі з них здаються в оренду клієнтам за 3 000 доларів на місяць. Після тестування UVC планують передати лікарням і ізоляторів.