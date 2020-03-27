Влада Сінгапуру посилила міри покарання за порушення правил, введених для боротьби з коронавірусом. Тепер за недотримання дистанції будуть штрафувати або ув'язнювати.

Про це пише Time.

Нові закони, які були прийняті на тлі сплеску нових випадків коронавірусу, вступили в силу в п’ятницю.

Згідно з документом, людей, які навмисно порушують дистанцію в один метр, будуть визнавати винним у скоєнні злочину. Після чого, їх можуть відправити до в’язниці на термін до півроку та оштрафувати на суму до 7 тисяч доларів.

Уряд Сінгапуру також закрив бари та нічні клуби, наклав обмеження на зібрання більше 10 чоловік і заборонив проведення великих заходів.

Сінгапур підтвердив перший випадок COVID-19 в ще 23 січня, але завдяки драконівським методами влада змогла запобігти великому спалаху поширення з материкового Китаю. Зараз Сінгапур, як і кілька інших міст в Азії, стикається з другою хвилею коронавірусу.