Про це пише Time.
Нові закони, які були прийняті на тлі сплеску нових випадків коронавірусу, вступили в силу в п’ятницю.
Згідно з документом, людей, які навмисно порушують дистанцію в один метр, будуть визнавати винним у скоєнні злочину. Після чого, їх можуть відправити до в’язниці на термін до півроку та оштрафувати на суму до 7 тисяч доларів.
Уряд Сінгапуру також закрив бари та нічні клуби, наклав обмеження на зібрання більше 10 чоловік і заборонив проведення великих заходів.
Сінгапур підтвердив перший випадок COVID-19 в ще 23 січня, але завдяки драконівським методами влада змогла запобігти великому спалаху поширення з материкового Китаю. Зараз Сінгапур, як і кілька інших міст в Азії, стикається з другою хвилею коронавірусу.
- Раніше повідомлялось, що у Сінгапурі зафіксовано менше ніж 400 випадків COVID-19, третина пацієнтів вже здорові, жоден не помер. Такого успіху країна досягла завдяки тому, що завчасно підготувалася.