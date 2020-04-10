У Сінгапурі заборонили проводити уроки за допомогою системи Zoom. Таке рішення прийняли після того, як один з уроків зламали хакери.

Про це пише Reuters.

Інцидент був пов’язаний з непристойними зображеннями, які почали транслювати під час уроку географії. Крім того, під час трансляції невідомі чоловіки робили непристойні компліменти дівчаткам-підліткам.

“Це дуже серйозні інциденти. Міністерство освіти в цей час розслідує обидва порушення і подасть заяву в поліцію. Як запобіжний захід наші вчителі припинять використання Zoom, поки ці проблеми безпеки не будуть усунені”, – сказав представник міністерства Аарон Ло.

З тієї ж причини заняття через Zoom були припинені в Німеччині та Тайвані.

Зазначається, що в Zoom відсутнє наскрізне шифрування, тому і виникають проблеми з безпекою та конфіденційністю.