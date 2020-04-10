Про це пише Reuters.

Інцидент був пов’язаний з непристойними зображеннями, які почали транслювати під час уроку географії. Крім того, під час трансляції невідомі чоловіки робили непристойні компліменти дівчаткам-підліткам.

“Це дуже серйозні інциденти. Міністерство освіти в цей час розслідує обидва порушення і подасть заяву в поліцію. Як запобіжний захід наші вчителі припинять використання Zoom, поки ці проблеми безпеки не будуть усунені”, – сказав представник міністерства Аарон Ло.

З тієї ж причини заняття через Zoom були припинені в Німеччині та Тайвані.

Зазначається, що в Zoom відсутнє наскрізне шифрування, тому і виникають проблеми з безпекою та конфіденційністю.

  • Раніше повідомлялося, що Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив заяву про проведення судового засідання онлайн за допомогою платформи Zoom, без присутності сторін.
  • Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
  •  Zoom заявляє, що підтримує наскрізне шифрування для своїх повідомлень. Але нове дослідження The Intercept показує, що це не зовсім так.
  • У позові проти популярної онлайн платформи для відеодзвінків Zoom Video Communications стверджується, що компанія незаконно ділиться з Facebook персональними даними своїх користувачів.