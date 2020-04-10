Про це пише Reuters.
Інцидент був пов’язаний з непристойними зображеннями, які почали транслювати під час уроку географії. Крім того, під час трансляції невідомі чоловіки робили непристойні компліменти дівчаткам-підліткам.
“Це дуже серйозні інциденти. Міністерство освіти в цей час розслідує обидва порушення і подасть заяву в поліцію. Як запобіжний захід наші вчителі припинять використання Zoom, поки ці проблеми безпеки не будуть усунені”, – сказав представник міністерства Аарон Ло.
З тієї ж причини заняття через Zoom були припинені в Німеччині та Тайвані.
Зазначається, що в Zoom відсутнє наскрізне шифрування, тому і виникають проблеми з безпекою та конфіденційністю.
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- Google заборонив своїм співробітникам на їх гаджетах використовувати популярний додаток для відеоконференцій Zoom.
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