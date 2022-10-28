У Сінгапурі до в'язниці засудили чоловіка, який, видаючи себе за гінекологиню у Facebook, обдурив десятки жінок, аби вони надсилали йому фотографії своїх геніталій.

Про це повідомляє CNN.

37-річний Ооі Чуен Вей, який видавав себе за доктора на ім’я Дженіс Лі Ян Хуї, з 2018 по 2021 рік створив кілька фейкових профілів у соцмережах. Через них він шукав потенційних жертв і заявляв їм, що складає індивідуальний план лікування грудей та піхви.

Для формування плану він просив жінок заповнити анкету з питаннями про сексуальне життя та інтимні частини тіла.

Ооі Чуен Вей висилав медичний план зі зразками фотографій грудей та піхв. Після цього шахрай інструктував жертв, як робити масаж геніталій, і вимагав надіслати фото та відео до процедури та після неї. Він стверджував, що це потрібно для продовження лікування.

У поліцію про самозванця заявила одна з пацієнток. Правоохоронці виявили в Ооі Чуєн Вея не менше 919 фотографій та відео жертв. Шахрай визнав провину. Його засуджено до 40 місяців ув’язнення.