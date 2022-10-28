Про це повідомляє CNN.
37-річний Ооі Чуен Вей, який видавав себе за доктора на ім’я Дженіс Лі Ян Хуї, з 2018 по 2021 рік створив кілька фейкових профілів у соцмережах. Через них він шукав потенційних жертв і заявляв їм, що складає індивідуальний план лікування грудей та піхви.
Для формування плану він просив жінок заповнити анкету з питаннями про сексуальне життя та інтимні частини тіла.
Ооі Чуен Вей висилав медичний план зі зразками фотографій грудей та піхв. Після цього шахрай інструктував жертв, як робити масаж геніталій, і вимагав надіслати фото та відео до процедури та після неї. Він стверджував, що це потрібно для продовження лікування.
У поліцію про самозванця заявила одна з пацієнток. Правоохоронці виявили в Ооі Чуєн Вея не менше 919 фотографій та відео жертв. Шахрай визнав провину. Його засуджено до 40 місяців ув’язнення.
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