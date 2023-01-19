У Сінгапурі стрімко зростає попит на резервуари для зберігання нафти. Збільшення зацікавлености в них свідчить, що російську нафту змішують та реекспортують по всьому світу.

Про це повідомило Bloomberg.

Зазначено, що резервуарний простір розкуповується через зростання інтересу та прибутків від змішування дешевого палива з Росії з постачаннями з інших джерел. Цей процес може допомогти приховати походження вантажів.

У Сінгапурі не заборонено імпорт російської нафти чи нафтопродуктів. Проте фінансовим установам, що базуються в державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами та компаніями.

Утім оброблювання та торгівля російським паливом залишається делікатною проблемою в регіоні. Дотепер деякі покупці не хочуть, щоб вони фігурували в купівлі товару. До Азії та Близького Сходу різко зросли потоки нафти з РФ, коли західні покупці запровадили обмеження. Постачання частіше потрапляє до центрів змішування та перерозподілу, як Сінгапур і Фуджейра (ОАЕ). Звідти паливо реекспортують по всьому світу.

У грудні 2022 року згідно з даними відстеження суден Vortexa Ltd., сінгапурські термінали, що приймають нафту, мали більш ніж удвічі обсягів російської нафти і мазуту, ніж рік тому. Сінгапур отримав 2,6 мільйона барелів нафти, що майже в 40 разів перевищує обсяг, отриманий роком раніше.