Про це повідомило Bloomberg.
Зазначено, що резервуарний простір розкуповується через зростання інтересу та прибутків від змішування дешевого палива з Росії з постачаннями з інших джерел. Цей процес може допомогти приховати походження вантажів.
У Сінгапурі не заборонено імпорт російської нафти чи нафтопродуктів. Проте фінансовим установам, що базуються в державі, заборонено фінансувати або мати справу з російськими товарами та компаніями.
Утім оброблювання та торгівля російським паливом залишається делікатною проблемою в регіоні. Дотепер деякі покупці не хочуть, щоб вони фігурували в купівлі товару. До Азії та Близького Сходу різко зросли потоки нафти з РФ, коли західні покупці запровадили обмеження. Постачання частіше потрапляє до центрів змішування та перерозподілу, як Сінгапур і Фуджейра (ОАЕ). Звідти паливо реекспортують по всьому світу.
У грудні 2022 року згідно з даними відстеження суден Vortexa Ltd., сінгапурські термінали, що приймають нафту, мали більш ніж удвічі обсягів російської нафти і мазуту, ніж рік тому. Сінгапур отримав 2,6 мільйона барелів нафти, що майже в 40 разів перевищує обсяг, отриманий роком раніше.
- Згідно з торговими джерелами та даними відстеження, щонайменше чотири супертанкери, що належать Китаю, доставляють російську сиру нафту марки Urals до КНР, оскільки Москва шукає судна для експорту після запровадження обмеження цін на сировину.
- Флагман російської сирої нафти, марка Urals, у грудні так і продавалася з великими знижками – після рішення ЄС щодо заборони імпорту з РФ, тоді як домінуючий покупець, Індія, купувала барелі за ціною значно нижче 60 доларів, узгодженої Заходом.