Про це повідомляє CNN.
Доки канабіс легалізовують у все більшій кількості країн світу, Сінгапур зберігає одні з найсуворіших у світі законів щодо наркотиків, а уряд залишається непохитним у тому, що смертна кара стримує наркоторговців та існує для підтримки громадської безпеки.
Страченим сінгапурцем виявився 46-річний Тангараджу Суппіа. Його сестра Лілаваті Суппіа розповіла CNN, що її брат був повішений, а сім’я отримала свідоцтво про смерть. Це була перша страта в Сінгапурі протягом останніх шести місяців.
За кілька днів до того, як Тангараджу відправили на страту, члени сім’ї та активісти публічно просили про помилування. Офіс Європейського Союзу в Сінгапурі та офіс ООН з прав людини також закликали не страчувати чоловіка.
Суд встановив, що Тангараджу спілкувався телефоном з двома іншими чоловіками, спійманими при спробі контрабанди канабісу до Сінгапуру.
“Тангараджу отримав повну належну правову процедуру згідно із законом і мав доступ до адвоката протягом усього процесу”, — йдеться в заяві CNB, описуючи смертну кару як “частину комплексної стратегії запобігання шкоди Сінгапуру”.
Сестра Тангараджу розповіла про рішучість свого брата перед виконанням його смертного вироку: “Навіть у в’язниці він хотів боротися за свою невинність. Він вірив, що буде справедливий суд, і хотів довести свою невинуватість на кожному кроці”, — сказала вона CNN.
Місцевий правозахисний рух Transformative Justice Collective (TJC) наголосив на тому, що були присутні “серйозні проблеми” з доказами, використаними для засудження Тангараджу, нанвавши “разюче слабкими”.
“Він ніколи не торкався канабісу, у спробі продажу якого його звинуватили. Його звинуватили у злочині на тлі двох знайдених номерів телефонів, заарештованих CNB — один з яких використовувався для координації доставляння канабісу”, — йдеться в серії заяв TJC.
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