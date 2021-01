Про це повідомляє AFP.

Так, цього тижня у місті розпочали тримісячне випробовування автобусів без водіїв. Учасником цього експерименту може стати кожен охочий. Замовлення поїздки на безпілотному автобусі можна здійснити через спеціальний додаток. Вартість такої поїздки лише 0,20 доларів.

Незвичайний автобус возить пасажирів навколо Наукового парку Сінгапуру та високотехнологічного бізнес-центру. Безпілотний автобус курсує лише у не пікові години.

Зазначається, що це не перший безпілотний транспорт, який випробовували у Сінгапурі. У 2015 році в місті випробували безпілотний автомобіль для прибирання доріг.

Попри те, що автобус безпілотний, водій все ще бере участь у випробовуванні. Його функцією є контроль за безпекою. У разі виникнення непередбачуваної ситуації водій може сісти за кермо.

23-річний студент Хор Цзін Цянь був одним із учасників випробовування. Хлопець розповів, що подорож тривала близько 10 хвилин, була “зручною та легкою”.

“Неприродно було бачити, як водій автобуса не кермував, але я чув про подібні технології, бачив їх і раніше, тому вважаю, що це досить інноваційна річ і, безумовно, крок уперед”, – сказав він.

