Про це повідомляє британське видання The Guardian.
За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, в лікарні Аль-Шифаа загинули лікар, ще троє співробітників, дві жінки і двоє дітей. Внаслідок обстрілу 23 людини отримали поранення.
“Обстріл вівся по декількох районах міста. Більшість жертв загинули внаслідок обстрілу лікарні”, – сказав агентству AFP директор обсерваторії Рамі Абдель Рахман.
Він попереджає, що кількість поранених може зрости.
Артилерійський вогонь вівся з північної провінції Алеппо, “де розгорнуті вірні Ірану і [сирійському] режиму війська, недалеко від зон, що знаходяться під керівництвом курдських сил”, – заявила британська група.
Сирійські демократичні сили (SDF), які очолюють курди, заперечують свою причетність до обстрілу.
Конфлікт у Сирії забрав життя майже 500 000 людей з моменту його початку в 2011 році.
- У травні повідомлялося, що на президентських виборах у Сирії з результатом у 95,1% підтримки перемогу здобув чинний глава держави Башар Асад.