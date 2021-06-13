Внаслідок обстрілу міста Афрін на півночі Сирії загинули щонайменше 18 осіб, багато хто з них внаслідок артобстрілу лікарні.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, в лікарні Аль-Шифаа загинули лікар, ще троє співробітників, дві жінки і двоє дітей. Внаслідок обстрілу 23 людини отримали поранення.

“Обстріл вівся по декількох районах міста. Більшість жертв загинули внаслідок обстрілу лікарні”, – сказав агентству AFP директор обсерваторії Рамі Абдель Рахман.

Він попереджає, що кількість поранених може зрости.

Артилерійський вогонь вівся з північної провінції Алеппо, “де розгорнуті вірні Ірану і [сирійському] режиму війська, недалеко від зон, що знаходяться під керівництвом курдських сил”, – заявила британська група.

Сирійські демократичні сили (SDF), які очолюють курди, заперечують свою причетність до обстрілу.

Конфлікт у Сирії забрав життя майже 500 000 людей з моменту його початку в 2011 році.