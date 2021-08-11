Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.
Експериментальний проєкт щодо надання особам, взятим під варту, права користуватися Інтернетом та мобільними телефонами, є ініціативою Міністерства юстиції.
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що його метою є визначення доцільності законодавчого закріплення права доступу осіб, взятих під варту, до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку, у тому числі чинників, що можуть негативно вплинути на права, свободи й законні інтереси учасників кримінального провадження у разі надання їм такого права.
Пропонується запровадити в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку за допомогою засобів IP-телефонії.
Реалізація цього проєкту не потребує додаткових фінансових витрат з держбюджету.
- Раніше Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, яким спрощується доступ адвокатів до своїх підзахисних, що перебувають у місцях відбування покарання або в місцях попереднього ув’язнення.