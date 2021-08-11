У середу, 11 серпня, Кабінет Міністрів схвалив запровадження експериментального проєкту, який дозволить особам, взятим під варту, користуватися мобільними телефонами та мати доступ до Інтернету.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Експериментальний проєкт щодо надання особам, взятим під варту, права користуватися Інтернетом та мобільними телефонами, є ініціативою Міністерства юстиції.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що його метою є визначення доцільності законодавчого закріплення права доступу осіб, взятих під варту, до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку, у тому числі чинників, що можуть негативно вплинути на права, свободи й законні інтереси учасників кримінального провадження у разі надання їм такого права.

Пропонується запровадити в окремих СІЗО експериментальний проєкт, відповідно до якого особам, взятим під варту, за відповідну плату будуть надаватися послуги з доступу до глобальної мережі Інтернет та телефонного зв’язку за допомогою засобів IP-телефонії.

Реалізація цього проєкту не потребує додаткових фінансових витрат з держбюджету.