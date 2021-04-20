Про це в Instagram повідомила потерпіла.
Вона зазначила, що суд у справі перенесли у зв’язку зі смерті обвинуваченого.
“Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх у якому я жила ввесь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити… Так от – цей страх помер разом з ним”, – заявила Лугова.
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Водночас речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП повідомила, що 10 квітня обвинуваченого госпіталізували із СІЗО до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня він помер.
“Попередньо, смерть природна, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року”, – зазначила Максимець.
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