Підозрюваний у жорстокому побитті та спробі зґвалтування журналістки Анастасії Лугової у потязі “Київ-Маріуполь” Віталій Рудзько помер у СІЗО.

Про це в Instagram повідомила потерпіла.

Вона зазначила, що суд у справі перенесли у зв’язку зі смерті обвинуваченого.

“Нам повідомили, що Рудзько Віталій помер 13-го квітня. Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх у якому я жила ввесь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде, чи знайде він мене, як далі жити… Так от – цей страх помер разом з ним”, – заявила Лугова.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасия Лугова (@nastyalugova)



Водночас речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП повідомила, що 10 квітня обвинуваченого госпіталізували із СІЗО до лікарні у зв’язку з погіршенням стану здоров’я. 13 квітня він помер.

“Попередньо, смерть природна, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження у зв’язку зі смертю підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року”, – зазначила Максимець.