Про це повідомляє CBS News.

Скарб сховав там колекціонер Форест Фенн ще більше ніж 10 років тому. У 2010 році він опублікував свою автобіографію під назвою “Пристрасть погоні”, в якій написав, що сховав старовинну бронзову скриню зі скарбами десь в Скелястих горах. Фенн залишив у книзі підказки, зашифровані у вірші, які мали вказати на конкретне місцеперебування скарбу.

Пошуком розгадок займалися тисячі людей. Щонайменше, чотири людини загинули, полюючи за скарбами.

Минулого тижня скриню знайшли. Людина, яка знайшла скарб, воліла залишитися невідомою. На доказ вона відправила Фенну світлину знайдених коштовностей.

Колекціонер розповів, що крім рідкісних золотих монет і антикварних прикрас, він упакував до скрині доколумбові фігури тварин, доісторичні карбовані золоті дзеркала і стародавні китайські маски, вирізані з нефриту.