За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 19 квітня російські загарбники продовжують наступ у східних регіонах України з метою встановлення контролю над всією Донеччиною та Луганщиною, а також утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

По це йдеться у дописі пресслужби Генштабу ЗСУ.

Водночас російські окупанти не припиняють завдавати ракетно-авіаційних ударів по українських містах. Зокрема протягом минулої доби, 18 квітня, було здійснено ракетний обстріл Львова.

Активні наступальні дії ворог проводить на Донецькому та Слобожанському напрямках.

З центральних та східних регіонів РФ продовжують перекидання зброї та військової техніки до України. Поряд з бойовими підрозділами здійснюється перекидання підрозділів забезпечення.

Також задля удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення, противник розгортає логістичні центри та створює польові бази ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Слобожанському напрямку продовжується часткове блокування Харкова. За наявними даними, з метою організації системи ППО наступального угруповання, російські окупанти перекидають додаткові зенітні ракетні дивізіони ЗРК “Тор” на Харківщину. Також поблизу кордону України у Бєлгородській області РФ, для прикриття основних пунктів управління та тилових районів, розгорнуто зенітні ракетні дивізіони С-400 та С-300.

На Ізюмському напрямку противник здійснює наступальні дії на лівому березі річки Сіверський Донець. Задля підтримки наступальних дій угруповання на цьому напрямку, ворог створив систему основних та запасних вогневих позицій для реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому та Таврійському напрямках окупанти здійснюють активні наступальні дії уздовж всієї лінії зіткнення.

Основні зусилля російські загарбники зосередили на прориві оборони українських захисників у Луганській та Донецькій областях, а також на встановленні повного контролю над Маріуполем.

У Запорізькі області триває зосередження підрозділів окупаційних військ у визначених районах.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на виході до адміністративної межі Херсонщини. Щоб покращити тактичне положення окупанти намагаються здійснювати наступальні дії поблизу Олександрівки. Окупанти не припиняють обстрілювати цивільні об’єкти у Миколаєві.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін і діях противника не зафіксовано.

Територія Білорусі продовжує використовуватись Росією для завдання авіаційних ударів по Україні.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати 126-ої бригади берегової охорони чорноморського флоту РФ складають до 75%. 710-та окрема бригада морської піхоти чорноморського флоту РФ втратила понад 700 військовослужбовців, з яких: загинуло – 158, поранено – 500, зникли безвісти – 70.

Значна частина російських військовослужбовців вище вказаних бригад почали відмовлятись від участі у “спецоперації” в Україні.

За минулу добу українські воїни відбили 7 ворожих атак на Донецькому та Луганському напрямках. Було знищено:

– 10 танків

– 18 одиниць броньованої техніки

– 8 одиниць автомобільної техніки

– артилерійську систему

– міномет

Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було уражено сім повітряних цілей:

– літак

– 4 БПЛА

– 2 крилаті ракети