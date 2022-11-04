У східних областях пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 4 листопада

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у більшості українських областей очікується суха погода. Виняток – лише східні регіони, де вдень пройдуть невеликі дощі.
Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман.
Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.
Вдень повітря прогріється до +6…+11 градусів, а у південних та західних областях від +12 до +16 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 градусів.
Синоптики також попередили, що у найближчу годину – з 7 до 8 ранку – на Київщині очікується туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.