У східних областях пройдуть невеликі дощі: прогноз погоди на 4 листопада

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 4 листопада, майже по всій території України без опадів. Невеликі дощі пройдуть лише на сході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості українських областей очікується суха погода. Виняток – лише східні регіони, де вдень пройдуть невеликі дощі.

Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Вдень повітря прогріється до +6…+11 градусів, а у південних та західних областях від +12 до +16 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +9 до +11 градусів.

Синоптики також попередили, що у найближчу годину – з 7 до 8 ранку – на Київщині очікується туман, видимість 200-500 метрів. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.