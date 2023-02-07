6 лютого у Туреччині відбулась низка руйнівних землетрусів, згодом багато країн спорядили бригади рятувальників для допомоги. 7 лютого український активіст Сергій Стерненко повідомив, що до Туреччини у складі "рятувальної місії" від РФ прибув військовий злочинець Даніїл Мартинов.

Про це Стерненко зазначив у Twitter.

Мартинов – соратник Кадирова, особисто брав участь у боях в Україні, зокрема у Бородянці.

Стерненко опублікував фото з репортажу росЗМІ, на яких упізнав військового злочинця. Кадирівець прибув до Туреччини “рятувати жертв землетрусу”.

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На першому скріні Данііл Мартинов. Наближена до Кадирова тварина. Виродок, який катував наших полонених та воював проти України. На другому скріні він же. Мартинов прибув зараз у Туреччину із «рятувальною місією». pic.twitter.com/sEDR1jjpt5 — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 7, 2023

Варто зауважити, що Мартинов перебуває під персональними санкціями США. Росіянина включили до списку підсанкційних осіб через доведену співпрацю з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням, тоді росіяни взяли у заручники понад 500 цивільних, зокрема пацієнтів. Підходи до будівлі замінували, а поруч розмістили вогневу позицію російських військових. За його наказом кадирівці брали цивільних у заручники та використовували їх як “живий щит”.

Активіст поцікавився, чи буде відповідь та реакція української влади.

Нагадаємо, землетрус у Туреччині магнітудою 7,8 бала, який стався перед сходом сонця 6 лютого, був найбільш руйнівним за ХХІ століття. За ним у першій половині дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7. Через землетрус у Туреччині сталося геологічне зрушення, внаслідок чого літосферні плити змістилися на три метри.

Варто зауважити, що вже сьогодні, 7 лютого, до Туреччини може прибути група українських рятувальників. 100 спеціалістів відправили для надання допомоги у подоланні наслідків землетрусу.