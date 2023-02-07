Про це Стерненко зазначив у Twitter.

Мартинов – соратник Кадирова, особисто брав участь у боях в Україні, зокрема у Бородянці.

Стерненко опублікував фото з репортажу росЗМІ, на яких упізнав військового злочинця. Кадирівець прибув до Туреччини “рятувати жертв землетрусу”.

Варто зауважити, що Мартинов перебуває під персональними санкціями США. Росіянина включили до списку підсанкційних осіб через доведену співпрацю з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням, тоді росіяни взяли у заручники понад 500 цивільних, зокрема пацієнтів. Підходи до будівлі замінували, а поруч розмістили вогневу позицію російських військових. За його наказом кадирівці брали цивільних у заручники та використовували їх як “живий щит”.

Активіст поцікавився, чи буде відповідь та реакція української влади.

Нагадаємо, землетрус у Туреччині магнітудою 7,8 бала, який стався перед сходом сонця 6 лютого, був найбільш руйнівним за ХХІ століття. За ним у першій половині дня стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,7.  Через землетрус у Туреччині сталося геологічне зрушення, внаслідок чого літосферні плити змістилися на три метри.
Варто зауважити, що вже сьогодні, 7 лютого, до Туреччини може прибути група українських рятувальників. 100 спеціалістів відправили для надання допомоги у подоланні наслідків землетрусу.
Указ стосовно надання гуманітарної допомоги Туреччині підписав президент Володимир Зеленський. Для його виконання Державна служба з надзвичайних ситуацій направить до Туреччини до 100 рятувальників.