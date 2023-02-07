Про це Стерненко зазначив у Twitter.
Мартинов – соратник Кадирова, особисто брав участь у боях в Україні, зокрема у Бородянці.
Стерненко опублікував фото з репортажу росЗМІ, на яких упізнав військового злочинця. Кадирівець прибув до Туреччини “рятувати жертв землетрусу”.
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На першому скріні Данііл Мартинов. Наближена до Кадирова тварина. Виродок, який катував наших полонених та воював проти України.
На другому скріні він же. Мартинов прибув зараз у Туреччину із «рятувальною місією». pic.twitter.com/sEDR1jjpt5
— Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) February 7, 2023
Варто зауважити, що Мартинов перебуває під персональними санкціями США. Росіянина включили до списку підсанкційних осіб через доведену співпрацю з главою Чечні Рамзаном Кадировим.
У серпні 2022 року Служба безпеки України повідомила про підозру Мартинову. 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням, тоді росіяни взяли у заручники понад 500 цивільних, зокрема пацієнтів. Підходи до будівлі замінували, а поруч розмістили вогневу позицію російських військових. За його наказом кадирівці брали цивільних у заручники та використовували їх як “живий щит”.
Активіст поцікавився, чи буде відповідь та реакція української влади.
- Протягом 6 лютого землетруси фіксували й у низці інших країн світу. Зокрема у Румунії, у сейсмічній зоні Вранча, стався землетрус магнітудою 4,6 бала. Підземні поштовхи було відчутно в Молдові.
- Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні землетруси можуть статися, зокрема, як у Києві, так і в Криму.
- 6 лютого у західній частині Нью-Йорка стався невеликий землетрус, настороживши місцевих жителів, які не звикли до сейсмічної активності у регіоні.
- Також у Казахстані відбувся землетрус магнітудою 5,4 бала. Епіцентр землетрусу розташований за 628 кілометрів на захід від Алмати.