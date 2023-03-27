Про це повідомила поліція Донецької області
Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих. Вранці повідомлялося, що поранення різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 25 людей.
П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані.
Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків. Також внаслідок атаки пошкоджено 10 автомобілів.
На місці прильотів у Слов’янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби.
У Дружківці повністю зруйновано дитячий будинок. Також пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.
Зазначимо, що росіяни для атаки застосували чотири ракети С-300.
- На Донецькому напрямку напередодні вранці російські військові завдали ракетного удару по Авдіївці, внаслідок чого пошкоджень зазнали будівлі готелю та суду.
- Минулої доби російські війська обстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківської області.