У Донецькій області триває рятувальна операція після російських атак – у Слов’янську та Дружківці. Кількість загиблих збільшилася до 2 осіб.

Про це повідомила поліція Донецької області

Станом на 15:00 відомо про 34 постраждалих. Вранці повідомлялося, що поранення різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 25 людей.

П’ятеро поранених – у вкрай важкому стані.

Руйнувань зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків. Також внаслідок атаки пошкоджено 10 автомобілів.

На місці прильотів у Слов’янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби.

У Дружківці повністю зруйновано дитячий будинок. Також пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури.

Зазначимо, що росіяни для атаки застосували чотири ракети С-300.