У Слов'янську рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка. Кількість вбитих мирних жителів росіянами внаслідок російського удару збільшилася до 12.

Про це повідомило ДСНС.

Чоловіка знайшли на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. За даними Нацполіції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.

Станом на 12:00 від російського обстрілу по Слов’янську постраждали 34 особи. З них 12 людей загинули, ще 22 зазнали поранень.

Серед загиблих є дворічний хлопчик. Його знайшли під завалами живим, але він загинув у машині швидкої допомоги. Також постраждала 14-річна дівчинка, котру шпиталізували до медичного закладу.

Для ліквідації наслідків атаки 15 квітня було залучено 41 особу з ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб — 6 одиниць техніки та 6 людей.

За попередніми даними, росіяни застосували для атаки по п’ятиповерхівці ракети С-300. Було пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.