Про це повідомило ДСНС.
Чоловіка знайшли на місці проведення аварійно-рятувальних робіт. За даними Нацполіції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.
Станом на 12:00 від російського обстрілу по Слов’янську постраждали 34 особи. З них 12 людей загинули, ще 22 зазнали поранень.
Серед загиблих є дворічний хлопчик. Його знайшли під завалами живим, але він загинув у машині швидкої допомоги. Також постраждала 14-річна дівчинка, котру шпиталізували до медичного закладу.
Для ліквідації наслідків атаки 15 квітня було залучено 41 особу з ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб — 6 одиниць техніки та 6 людей.
За попередніми даними, росіяни застосували для атаки по п’ятиповерхівці ракети С-300. Було пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
- 15 квітня одночасно зі Слов’янськом росіяни вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.
- Протягом доби 15 квітня противник здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
- Російські військові завдали удару по храму в Запорізькій області. Росіяни зруйнували церкву, де мало проходити богослужіння у Великодню ніч.
- Вночі російські військові завдали удару по Снігурівській громаді Миколаївської області. Внаслідок обстрілу загинули двоє підлітків.