У Донецькій області в одному місті не буде опалювального сезону. Керівні компанії у Слов'янську почали консервувати систему опалення.

Про це повідомив мер Вадим Лях у Facebook.

За його словами, керівні компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Вони зливають воду та консервують систему опалення. Деякі фірми вже завершили роботі, інші поки у процесі.

“Суть одна – опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому жителі змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах”, – повідомив він.

Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив мешканців, що взимку вони ризикують залишитися в місті, не матимуть газу, опалення та води. Також перестане працювати каналізація у багатоповерхових будинках.

2 серпня у Донецькій області розпочалася евакуація. Місцевих жителів неокупованих районів Донеччини планують евакуювати до початку опалювального сезону. Це пов’язано з руйнуваннями критично важливої інфраструктури.