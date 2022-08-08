Про це повідомив мер Вадим Лях у Facebook.
За його словами, керівні компанії продовжують підготовку багатоповерхового житлового фонду до зими. Вони зливають воду та консервують систему опалення. Деякі фірми вже завершили роботі, інші поки у процесі.
“Суть одна – опалювального сезону не буде. І це також потребує ретельної підготовки. Щоб у повоєнному майбутньому жителі змогли спокійно проводити зими у своїх теплих квартирах”, – повідомив він.
Раніше мер Краматорська Олександр Гончаренко попередив мешканців, що взимку вони ризикують залишитися в місті, не матимуть газу, опалення та води. Також перестане працювати каналізація у багатоповерхових будинках.
2 серпня у Донецькій області розпочалася евакуація. Місцевих жителів неокупованих районів Донеччини планують евакуювати до початку опалювального сезону. Це пов’язано з руйнуваннями критично важливої інфраструктури.
- Нагадаємо, у Донецькій області триває обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради як правильно пройти процедуру.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Нещодавно віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.