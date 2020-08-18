Поліція виявила поховання з невпізнаними тілами у Слов'янську. За попередньою інформацією, загиблі є жертвами бойових дій 2014 року.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

Під час проведення досудового розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту на Сході України правоохоронці виявили поховання на території кладовища у м. Слов’янську. Фахівці провели ексгумацію тіл.

Зазначається, що більшість інформації щодо ексгумації загиблих становить тайну слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська у 2014 році. Їхні імена невідомі.

“З метою ідентифікації загиблих зразки ДНК будуть спрямовані на експертизу до Києва. Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості”, — зазначили у МВС.

Нагадаємо, бойові дії навколо Слов’янська відбувалися у квітні-липні 2014 року. 12 квітня 2014 року контроль над містом захопили бойовики. 5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Національної гвардії над міськрадою Слов’янська був встановлений український прапор. Того ж дня передові сили Національної гвардії увійшли й до Краматорська.