Про це повідомляє агентство Associated Press.
Як повідомив словацький прем’єр-міністр Ігор Матович, для цих цілей країна купує 13 млн експрес-тестів на антигени (виявляють наявність певного вірусного антигену, наприклад, білків).
Ці тести менш точні, ніж ПЛР (які вважаються “золотим стандартом” при виявленні коронавірусу), але мають перевагу – дають швидкі результати (приблизно через 15 хвилин).
Тестування повинне відбутися протягом двох вихідних поспіль, повідомляє газета Slovak Spectator.
Спочатку планується протестувати населення в тих регіонах, де ситуація з поширенням COVID-19 гірша, потім – решту.
Для проведення тестування буде облаштовано майже 6 тисяч місць. Воно буде безкоштовним і доступним для всіх, хто на момент тестування перебуватиме на території Словаччини.
Поки не зрозуміло, чи буде тестування обов’язковим.
“Це буде операція, якої Словаччина не знала, і я думаю, що жодна інша країна теж”, – зазначив Матович, якого цитує видання Denník N.
Політик запевнив, що якщо переговори і громадське обговорення покажуть у найближчі дні, що план з тестуванням не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.
Населення Словаччини становить близько 5,5 млн осіб.
Останнім часом у країні спостерігається рекордне зростання випадків коронавірусу (наприклад, станом на четвер їх було понад 2 тисячі).
C початку епідемії в країні було зафіксовано понад 28,2 підтверджених випадків захворювання, 82 людини померли.
- З 1 жовтня уряд Словаччини знову запровадив надзвичайний стан у країні через пандемію COVID-19.
- У червні президентка Словаччини Зузана Чапутова самоізолювалася через те, що один зі співробітників канцелярії глави держави контактував з людиною, у якої виявили COVID-19.