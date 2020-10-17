Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як повідомив словацький прем’єр-міністр Ігор Матович, для цих цілей країна купує 13 млн експрес-тестів на антигени (виявляють наявність певного вірусного антигену, наприклад, білків).

Ці тести менш точні, ніж ПЛР (які вважаються “золотим стандартом” при виявленні коронавірусу), але мають перевагу – дають швидкі результати (приблизно через 15 хвилин).

Тестування повинне відбутися протягом двох вихідних поспіль, повідомляє газета Slovak Spectator.

Спочатку планується протестувати населення в тих регіонах, де ситуація з поширенням COVID-19 гірша, потім – решту.

Для проведення тестування буде облаштовано майже 6 тисяч місць. Воно буде безкоштовним і доступним для всіх, хто на момент тестування перебуватиме на території Словаччини.

Поки не зрозуміло, чи буде тестування обов’язковим.

“Це буде операція, якої Словаччина не знала, і я думаю, що жодна інша країна теж”, – зазначив Матович, якого цитує видання Denník N.

Політик запевнив, що якщо переговори і громадське обговорення покажуть у найближчі дні, що план з тестуванням не може бути реалізований, він готовий піти у відставку.

Населення Словаччини становить близько 5,5 млн осіб.

Останнім часом у країні спостерігається рекордне зростання випадків коронавірусу (наприклад, станом на четвер їх було понад 2 тисячі).

C початку епідемії в країні було зафіксовано понад 28,2 підтверджених випадків захворювання, 82 людини померли.