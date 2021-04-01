У Словаччині призначив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Едуардом Хегер, який до цього очолював міністерство фінансів.

Про це повідомляє місцева газета Aktuality.

Урочиста церемонія призначення прем’єра та уряду відбулася в президентському палаці в Братиславі.

Примітно, що більшість членів Кабміну зберегли свої посади. Вакантним залишилося місце міністра праці.

До складу уряду увійшли представники чотирьох політичних об’єднань: правоцентристська партія “Звичайні люди та незалежні особистості” (ЗЛНЛ), ліберально-консервативна партія “За людей”, ліберальна партія “Свобода і солідарність” (Сис) і правоцентристський політичний рух “Ми – сім’я”.

Колишній прем’єр-міністр Ігор Матович обійняв посаду Едуарда Хегер і став міністром фінансів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже привітав Хегер з призначенням.

“Вітаю Едуарда Хегера з призначенням на посаду Прем’єр-міністра Словаччини. Бажаю успіхів у роботі й благ словацькому народові. Сподіваюся, що дружні відносини між Україною та Словаччиною будуть і надалі зміцнюватися “, – написав український прем’єр в Twitter.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба привітав свого словацького колегу Івана Корчока.

“Вітаю Івана Корчока з його повторним призначенням міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки. Сподіваємося на подальшу спільну роботу на благо двох наших дружніх народів і в ім’я загального успішного європейського майбутнього України та Словаччини”, – написав Кулеба.

Нагадаємо, 3 березня прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.