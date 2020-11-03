У минулі вихідні Словаччина протестувала на коронавірус COVID-19 понад 3,6 мільйона осіб, що становить дві третини всього населення країни. Позитивний результат на вірус дали трохи більше 1 % учасників тестування.

Про це повідомляє CNN.

В рамках загальнонаціональної програми, яка отримала назву “Спільна відповідальність”, Словаччина тестувала всіх людей старше 10 років. Винятки були лише для людей старше 65 років, які проводять більшу частину свого часу вдома, інвалідів, хворих на рак, людей з ослабленим імунітетом та інших вразливих груп.

За даними влади, трохи більше 1 % учасників програми дали позитивний результат, усього близько 38 359 осіб.

Вперше пілотні тестування пройшли 23 жовтня в Ораві і Бардейові, двох регіонах з найбільшою кількістю випадків COVID-19 в країні. За три дні експерименту там протестували близько 141 000 чоловік.

В іншій частині країни тестування проходило одночасно в суботу та неділю, 31 жовтня і 1 листопада.

За словами експерта з моделювання інфекційних захворювань в Університеті Ворика і наукового радника уряду Великобританії Майка Тілдеслі, ефективне масове тестування може використовуватися в довгостроковій перспективі в якості альтернативи ізоляції для контролю поширення хвороби.

“Будь-яка стратегія масового тестування повинна проводитися через регулярні проміжки часу (кожні кілька днів), щоб бути ефективною стратегією і дозволити пом’якшити деякі заходи ізоляції”, – додав він.

Уряд Словаччини заявив, що розглядає можливість проведення другого раунду масового тестування в кінці цього місяця, але рішення поки не прийнято.