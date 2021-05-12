У Словаччині призупинили використання вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії AstraZeneca для громадян, котрі мають отримати першу дозу.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Словаччини.

Таке рішення було ухвалене після того, як словацький державний регулятор лікарських засобів (SUKL) минулого тижня повідомив про смерть 47-річної жінки, яка, ймовірно, була повʼязана зі щепленням вакциною від AstraZeneca.

Як інформує словацький телеканал TA3, жінка померла від тромбозу. Перед цим вона отримала щеплення вакциною Vaxzevria від AstraZeneca. Як відомо, тромбоз – один із можливих рідкісних побічних ефектів цієї вакцини (про що раніше повідомляло Європейське агентство з лікарських засобів (EMA)).

Зробити щеплення цією вакциною у Словаччині тепер зможуть тільки ті, хто має отримати другу дозу.

“Тільки люди, які очікують другої дози цієї вакцини, тепер зможуть вакцинуватимя. Використання вакцини цієї компанії для перших доз було призупинено”, – йдеться в повідомленні словацького МОЗ.

У відомстві уточнили, що міністерство розглядає різні варіанти подальших кроків, і про них буде оголошено пізніше.

У Словаччині, де проживають 5,5 млн людей, першу дозу вакцин проти коронавірусу отримали вже 1,26 млн громадян, а другу – трохи менше 600 тисяч людей.

Наразі Словаччина використовує вакцини від Pfizer/BioNTech та Moderna, а також AstraZeneca.

Варто зазначити, що в квітні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) оприлюднило заяву, в якій зазначило, що побічним ефектом вакцини Vaxzevria від AstraZeneca дійсно може бути тромбоз у дорослого населення. В агентстві пояснили, що виникнення тромбозу після вакцинації — це свого роду імунна відповідь організму.

Зазначалося, що тромбоз — у списку рідкісних побічних ефектів COVID-вакцини Vaxzevria. Він може проявитися протягом двох тижнів після вакцинації. На цей момент такі випадки були зафіксовані, зокрема, у жінок до 60 років.