Уряд Словаччини знову вводить надзвичайний стан в у раїні через пандемію COVID-19.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Так, режим НС знову почне діяти з 1 жовтня і триватиме 45 днів. Після цього уряд розгляне його скасування.

На цей час будуть заборонені всі масові заходи, окрім церемоній одруження, хрещення, похорону і зборів представників влади.

Громадське харчування при цьому буде працювати з 6:00 до 22:00, за винятком служб доставлення й продажу їжі на винос.

Міністр охорони здоров’я Марек Крайчий заявив, що режим надзвичайного стану дозволить швидше закуповувати нові тести на COVID-19 і захисне обладнання, а в лікарнях дозволить переміщати співробітників туди, де вони найбільше потрібні.