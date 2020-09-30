Про це повідомляє видання Aktuality.
Так, режим НС знову почне діяти з 1 жовтня і триватиме 45 днів. Після цього уряд розгляне його скасування.
На цей час будуть заборонені всі масові заходи, окрім церемоній одруження, хрещення, похорону і зборів представників влади.
Громадське харчування при цьому буде працювати з 6:00 до 22:00, за винятком служб доставлення й продажу їжі на винос.
Міністр охорони здоров’я Марек Крайчий заявив, що режим надзвичайного стану дозволить швидше закуповувати нові тести на COVID-19 і захисне обладнання, а в лікарнях дозволить переміщати співробітників туди, де вони найбільше потрібні.
- Раніше повідомлялося, що через зростання кількості хворих на коронавірус COVID-19 у Нідерландах посилили карантин.