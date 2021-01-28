У Братиславі 24-річний чоловік вирішив пограбувати АЗС, але його оперативно затримали на місці злочину.

Про це повідомляє пресслужба поліції Братислави.

Історія була б надто банальною, але не у цьому випадку. Зазначається, що грабіжник напав на працівника АЗС та почав вимагати гроші з каси. Однак йому вдалося заманити зловмисника до приміщення та зачинити двері.

Після цього чоловік негайно викликав поліціянтів. Однак разом зі зловмисником у приміщенні знаходилася молода дівчина – ще одна працівниця АЗС.

Задля уникнення фізичного насилля дівчина запропонувала грабіжнику зайнятися оральним сексом, а той погодився.

Поліціянти, які прибули на виклик, застали пару за інтимним заняттям. Затримання відбулося без спротиву. Грабіжник-невдаха залишився задоволеним, хоча й без грошей.