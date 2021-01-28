Про це повідомляє пресслужба поліції Братислави.
Історія була б надто банальною, але не у цьому випадку. Зазначається, що грабіжник напав на працівника АЗС та почав вимагати гроші з каси. Однак йому вдалося заманити зловмисника до приміщення та зачинити двері.
Після цього чоловік негайно викликав поліціянтів. Однак разом зі зловмисником у приміщенні знаходилася молода дівчина – ще одна працівниця АЗС.
Задля уникнення фізичного насилля дівчина запропонувала грабіжнику зайнятися оральним сексом, а той погодився.
Поліціянти, які прибули на виклик, застали пару за інтимним заняттям. Затримання відбулося без спротиву. Грабіжник-невдаха залишився задоволеним, хоча й без грошей.
- Увечері в середу, 27 січня, у польському Вроцлаві український заробітчанин після звільнення з роботи на одному з підприємств концерну LG влаштував незабутнє прощання. Відомо, що українець вирішив висловити свій протест та з’явився біля входу на територію підприємства в оголеному вигляді.