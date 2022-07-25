У Словаччині готові передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29

Про це інформує британський телеканал SkyNews.
За його словами, кожен МіГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро.
Ці коментарі були зроблені під час спільної пресконференції з міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом, який перебував у понеділок з візитом у Братиславі.
Британський міністр привітав підтримку Словаччиною України в її війні проти вторгнення РФ та застеріг будь-яку державу, яка може вирішити “підстрахуватись”.
“Якщо ви сидите на огорожі з президентом РФ Путіним, він зрештою з’їсть огорожу, а потім з’їсть вас”, — наголосив Воллес.
Країна припинить експлуатувати 11 літаків з кінця серпня та розраховує, що з початку вересня польські та чеські літаки закриють небо Словаччини.
“Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято”, – пояснив Над.
Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.
Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.
Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.
Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
Максимальна швидкість: 2 446 км/год
Дальність польоту: 1 430 км
Маса: 11 000 кг
Довжина: 17.32 м
Екіпаж: 1-2 особа.
- Нагадаємо, начальник штабу ВПС Сполучених Штатів генерал Чарльз Браун натякнув, що Україна незабаром може отримати винищувачі від США або їх союзників.
- Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив, що його країна може передати Україні раніше обіцяні винищувачі МіГ-29 та танки радянського зразка, оскільки Чехія готова виконати зобов’язання з охорони повітряного простору Словаччини.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну почали надходити перші німецькі самохідні зенітні комплекси Gepard.
- Голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із “хитким хворим колосом” РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.