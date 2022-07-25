У Словаччині готові передати Україні свій парк винищувачів МіГ-29

Міністр оборони Словаччини Ярослав Над заявив, що його країна відкрита для переговорів про передачу Україні свого флоту з 11 винищувачів МіГ-29. Водночас він зауважив, що Словаччина недостатньо велика, щоб мати можливість в односторонньому порядку подарувати військові літаки, тому союзники повинні запропонувати заміну літаків або готівку.

Про це інформує британський телеканал SkyNews.

За його словами, кожен МіГ-29 коштує приблизно 35 мільйонів євро.

Ці коментарі були зроблені під час спільної пресконференції з міністром оборони Великої Британії Беном Уоллесом, який перебував у понеділок з візитом у Братиславі.

Британський міністр привітав підтримку Словаччиною України в її війні проти вторгнення РФ та застеріг будь-яку державу, яка може вирішити “підстрахуватись”.

“Якщо ви сидите на огорожі з президентом РФ Путіним, він зрештою з’їсть огорожу, а потім з’їсть вас”, — наголосив Воллес.

Країна припинить експлуатувати 11 літаків з кінця серпня та розраховує, що з початку вересня польські та чеські літаки закриють небо Словаччини.

“Ми відкриті до обговорення того, щоб пожертвувати ці МІГ-29 Україні, але, звичайно, це вимагатиме, я б сказав, ширшої дискусії щодо врахування фінансових аспектів та всіх інших аспектів доставки, тому рішення ще не прийнято”, – пояснив Над.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Максимальна швидкість: 2 446 км/год

Дальність польоту: 1 430 км

Маса: 11 000 кг

Довжина: 17.32 м

Екіпаж: 1-2 особа.