У Словаччині готові спорядити Україні винищувачі МіГ-29

російсько-українська війна
21:52 На «відвертій та змістовній» зустрічі США з офіційними особами Китаю обговорювалася війна в Україні та загрози КНДР
Партнерський матеріал
21:40 Компанія CLUST спільно КПІ ім. І. Сікорського розпочали будівництво першого в Україні смарт-укриття для студентів
21:25 В Україні запустили чат-бот для пошуку «Пунктів незламності»
20:31 В Японії оголосили ієрогліф 2022 року — «війна» або «битва»
20:13 Через значні втрати в особовому складі армії РФ, у Донецьку почали мобілізовувати жінок – Генштаб
19:59 Штучний інтелект OpenAI незабаром стане краще генерувати текст — чому ШІ потрібні водяні знаки
19:02 «Немає підстав» – Зеленський відповів на петицію щодо позбавлення Бойка звання «Героя України»
18:33 Збірна України уперше в історії виграла жіночий Кубок світу з боротьби
18:08 У нове виробництво на Волині Nestlé інвестує близько $40 млн
17:32 У Росії вистачає ракет приблизно на три-п’ять масованих обстрілів
17:11 ДТЕК шукає в країнах ЄС обладнання для відновлення української енергосистеми
16:14 «Зразкова відданість свободі та правам людини в Україні» – Юрій Андрухович отримав премію імені Генріха Гейне
15:41 В Ірані стратили вже другого учасника масових протестів — Reuters
14:56 США запросять РФ на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва
14:32 У розвідці розповіли, скільки ракет виробила Росія з початку вторгнення до України
13:32 Туреччина попередила Грецію, що може вдарити по столиці — Politico
12:58 Через руйнування внаслідок російських атак не можна повною мірою використовувати ТЕС — «Укренерго»
12:19 Посольство України у Греції отримало закривавлений пакунок — речник МЗС
11:35 Росіяни завдали удару по місту Гірник у Донецькій області: поранено вісім осіб
11:21 Норвегія виділить близько 100 млн доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури в Україні
10:48 У Миколаївській області затримано колаборанта, який продавав награбоване окупантами майно українців
10:32 В ЄС планують створити посаду представника для контролю за дотриманням санкцій
09:59 У Замбії на узбіччі знайшли тіла 27 осіб: ймовірно, це мігранти, які задихнулися під час перевезення
09:00 12 грудня: яке сьогодні свято, традиції, іменини, прикмети
08:32 Мінімальні політичні цілі РФ лишилися незмінними – розвідка Великої Британії
08:15 На тимчасово окупованих територіях росіяни розміщують техніку біля житлових будинків – Генштаб ЗСУ
07:49 Кремль тисне на Білорусь для відкритого приєднання до війни, але навряд чи це можна реалізувати – ISW
07:25 Рясні опади та місцями ожеледиця – прогноз погоди на 12 грудня
04:16 «Подякував за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу» – Зеленський поспілкувався з Байденом
00:40 Вперше українською мовою і мовою цінностей свободи та гідності: промова Олександри Матвійчук на врученні Нобелівської премії миру

У Словаччині готові спорядити Україні винищувачі МіГ-29

Міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі МіГ-29.

Понеділок, 12 грудня 2022, 20:53
Підтримати

Про це він зазначив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Словаччина поки що не передала МіГи-29, проте країна готова зробити це.

Ми говоримо з нашими партнерами з НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити, – наголосив Качер.

За його словами, найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і спільно з нашими американськими друзями сторони попрацюють над тим, щоб це стало реальністю.

Днями уряд Словаччини затвердив пакет військової допомоги, до якого увійшли кілька тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29. Тож наразі Україна оснастить свої наявні МіГ-29 ракетами, які прибудуть зі Словаччини.

Глава МЗС Словаччини ще раз зауважив, що консультується з приводу передачі літаків і з українським президентом Володимиром Зеленським. Проте сторони триматимуть у таємниці, коли та як винищувачі спорядять Україні.

“Сьогодні в нас був дуже результативний обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я налаштований оптимістично. Гадаю, що скоро літаки з’являться в Україні”, – резюмував Качер.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.
Максимальна швидкість: 2 446 км/год
Дальність польоту: 1 430 км
Маса: 11 000 кг
Довжина: 17.32 м
Екіпаж: 1-2 особи.

Теги: Словаччина, допомога Україні, зброя україні, МіГ-29, Растислав Качер, Словаччина, спорядження, штурмовики, союзники

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook