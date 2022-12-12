У Словаччині готові спорядити Україні винищувачі МіГ-29

Міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер заявив, що його країна готова надати Україні винищувачі МіГ-29.

Про це він зазначив в інтерв’ю “Інтерфакс-Україна”.

Словаччина поки що не передала МіГи-29, проте країна готова зробити це.

Ми говоримо з нашими партнерами з НАТО про те, як це зробити. У нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити, – наголосив Качер.

За його словами, найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і спільно з нашими американськими друзями сторони попрацюють над тим, щоб це стало реальністю.

Днями уряд Словаччини затвердив пакет військової допомоги, до якого увійшли кілька тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29. Тож наразі Україна оснастить свої наявні МіГ-29 ракетами, які прибудуть зі Словаччини.

Глава МЗС Словаччини ще раз зауважив, що консультується з приводу передачі літаків і з українським президентом Володимиром Зеленським. Проте сторони триматимуть у таємниці, коли та як винищувачі спорядять Україні.

“Сьогодні в нас був дуже результативний обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я налаштований оптимістично. Гадаю, що скоро літаки з’являться в Україні”, – резюмував Качер.

Раніше у Словаччині заявили про намір спорядити до України винищувачі МіГ-29, якщо Польща та Чехія гарантуватимуть захист її повітряного простору.

Країна вже передала Україні чотири вертольоти Мі-17, один – Мі-2, а також тисячі 122-мм боєприпасів для РСЗВ “Град”.

Словаччина рішуче підтримує протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку РФ. Раніше держава вже скеровувала Україні військову допомогу, зокрема, єдину свою систему протиповітряної оборони С-300, а також іншу техніку й боєприпаси. Щоб після цього країна не залишилась беззахисною, Німеччина, США та Нідерланди розмістили у країні чотири ракетних комплекси Patriot.

Довідка. МіГ-29 – багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління, котрий був основним винищувачем країн Варшавського договору та СРСР впродовж 80-х років XX ст. Нині перебуває на озброєнні багатьох країн світу, зокрема й України.

Максимальна швидкість: 2 446 км/год

Дальність польоту: 1 430 км

Маса: 11 000 кг

Довжина: 17.32 м

Екіпаж: 1-2 особи.