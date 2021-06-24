Уряд Словаччини в середу, 23 червня, вирішив віддати іншим країнам або продати російську вакцину проти коронавірусу "Sputnik V" на тлі низького попиту на щеплення цим препаратом серед населення.

Про це інформують міжнародне агентство Reuters та словацьке новинне агентство TASR.

Загалом Словаччина планує продати або передати 160 тисяч доз вакцини іншим країнам.

Це більша частина першої партії (у 200 тисяч доз), яку країна отримала після місяців суперечок та політичної кризи.

За даними словацького уряду, лише 14 214 людей зареєструвалися для вакцинації “Sputnik V”. З них 8 004 вже отримали щеплення.

Вакцинація розпочалася в червні, після декількох місяців затримки.

Через низький попит з боку громадян і було вирішено продати або безоплатно віддати 160 тисяч доз вакцини.

“З огляду на цифри, важливо надати можливість використовувати вакцину третім країнам, які виявляють інтерес до неї”, – зазначили в уряді.

Там уточнили, що інтерес до вакцини вже виявили Албанія, Боснія, Чорногорія, Північна Македонія і Аргентина.

У коментарі журналістам міністр економіки Словаччини Ріхар Сулік заявив, що придбання російської вакцини “Sputnik V” було для країни “великим конфузом”.

“Я кілька разів говорив, що закупівля російської вакцини була одним великим конфузом, але ми повинні дивитися вперед і вирішувати, що робити з вакциною, перш ніж термін її дії закінчиться”, – наголосив він.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок заявляв, що уряд Словаччини не планує більше закуповувати нові партії російської вакцини проти коронавірусу “Sputnik V”. Причина – низький інтерес до цього препарату серед словаків.

Закупівля “Sputnik V” і політична криза в Словаччині

Як відомо, в Словаччині почалася політична криза після того, як колишній голова уряду Ігор Матович без узгодження з коаліцією купив російську вакцину “Супутник V”.

Ця вакцина не була схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, до того ж Росія поставила в Словаччину “Спутник V”, склад якої не ідентичний тій, яку схвалив авторитетний науковий журнал The Lancet.

Крім того, 3 березня Матович зганьбився недоречним жартом про те, що нібито запропонував росіянам в обмін на вакцину “Спутник V” частину України.

4 березня Матович публічно вибачився перед українцями за некоректний жарт про “обмін Закарпатської України та російську вакцину”.

У чотирьохпартійній владній коаліції на цьому тлі почався розкол. Дві партії – “За людей” і “Свобода і солідарність” – заявили, що залишать уряд, якщо не відбудеться ротація в уряді і Матович не залишить посаду.

На тлі критики з боку суспільства та парламентаріїв у відставку подав міністр охорони здоров’я Марек Крайчі.