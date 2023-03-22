У Словаччині ремонтуватимуть німецькі САУ для України — посол

Про це повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу.
“Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко”, — сказала посол.
Вона наголосила, що Берлін наполягає на тому, аби разом з танками та іншим озброєнням проводилися не лише навчання, а й надавалися запчастини та обслуговування техніки.
Раніше Словаччина не пускала до своєї країни зброю з України на ремонт. Країна пояснювала, що має проблеми з німецьким підрядником.
- В Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.
- Раніше за підсумками розмови з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем оголосили, що Євросоюз виділить 25 мільйонів єврона розмінування деокупованих районів, що перебувають під загрозою зникнення.
- Європейський Союз перерахував другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд для України. Надання коштів передбачено річним пакетом допомоги на 18 млрд євро.