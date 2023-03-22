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У Словаччині ремонтуватимуть німецькі САУ для України — посол

Німеччина домовилася зі Словаччиною про ремонт самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 для України.

Середа, 22 березня 2023, 14:15
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Про це повідомила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен на брифінгу.

“Цей процес щодо обслуговування, особливо Panzerhaubitze, у Словаччині довго тривав, але вчора було підписано врешті-решт документ, що зараз ці Panzerhaubitze йдуть прямо в Словаччину, тобто не так далеко”, — сказала посол.

Вона наголосила, що Берлін наполягає на тому, аби разом з танками та іншим озброєнням проводилися не лише навчання, а й надавалися запчастини та обслуговування техніки.

Раніше Словаччина не пускала до своєї країни зброю з України на ремонт. Країна пояснювала, що має проблеми з німецьким підрядником.

Теги: Panzerhaubitze 2000, гаубиці, допомога Україні, ремонт техніки, російсько-українська війна, самохідні гаубиці, Словаччина, САУ

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